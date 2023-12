Diese Highlights kommen 2024 ins Kino

Berlin (dpa) - 2024 atmet die Kino-Welt nach einem turbulenten Jahr wieder auf. Streikbedingt verschobene Starts von Blockbustern stehen jetzt an und große Neuproduktionen kommen dazu. Von Klassiker-Fortsetzungen über Comic- und Action-Spektakel bis zu starbesetzten Neuproduktionen ist alles dabei. Ein Blick auf Kino-Highlights des kommenden Jahres.

«Beetlejuice 2», «Gladiator 2»: Rückkehr von Klassikern

36 Jahre nach dem Überraschungs-Hit «Beetlejuice» soll nächstes Jahr der Nachfolger ins Kino kommen. Regie führt erneut Tim Burton. Fans der Horrorkomödie können sich auf ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern freuen: Michael Keaton und Winona Ryder sind wieder dabei. Der Film knüpft an die Geschichte des ersten Teils an, in dem der Poltergeist Beetlejuice einem gestorbenen Pärchen helfen sollte, die neue Familie in ihrem Haus zu vertreiben. Der Kinostart soll im September sein.

Nicht ganz so lange mussten Kinogängerinnen und Kinogänger auf den zweiten Teil des oscarprämierten Epos «Gladiator» warten. Über 23 Jahre ist es aber doch schon her, dass der Monumentalfilm von Ridley Scott über den römischen Feldherr Maximus (Russell Crowe) herauskam. Teil zwei soll 25 Jahre später spielen, Paul Mescal ist in der Hauptrolle zu sehen. Nach aktuellem Plan soll «Gladiator 2» im November bei uns in den Kinos anlaufen.

Auch ein neuer Film aus dem «Herr der Ringe»-Kosmos soll nächstes Jahr herauskommen. «The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim» ist ein sogenanntes Prequel, erzählt also die Vorgeschichte der Saga. Das Werk, das im Dezember erscheinen soll, spielt 183 Jahre vor der Handlung des 2002er Films «Der Herr der Ringe: Die zwei Türme».

«Dune 2», «Godzilla x Kong»: Action-Spektakel

Die Fortsetzung des Science-Fiction-Films «Dune» mit Timothée Chalamet und Zendaya sollte der Blockbuster des Jahres 2023 werden - bis der Streik kam. Der zweite Teil von Regisseur Denis Villeneuve soll deutlich actionreicher sein als der erste Part der Verfilmung um den Krieg auf einem Wüstenplanet. Starten soll er nun am 29. Februar.

Ansonsten finden viele Action-Blockbuster 2024 ihre Fortsetzung: «Deadpool 3», der ironische Superheldenfilm mit Ryan Reynolds, soll im Sommer in die Kinosäle kommen und Stand jetzt der einzige Marvel-Blockbuster 2024 sein. «Furiosa: A Mad Max Saga», George Millers lang erwarteter fünfter Teil der oscarprämierten Reihe, soll im Mai Premiere feiern und zeigt wieder Tom Hardy in der Hauptrolle. Der britische Star steht aktuell auch für den dritten «Venom»-Superheldenstreifen vor der Kamera, der im November starten soll.

In «Godzilla x Kong: The New Empire» treffen wieder zwei legendäre Kinomonster aufeinander, Alexander Skarsgård und Millie Bobby Brown («Stranger Things») sind in dem Action-Fantasyfilm dabei (Kinostart im April). Außerdem ist mit «Planet der Affen: New Kingdom» der vierte Teil der Reboot-Actionfilmreihe für Mai geplant. «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse» (Kinostart wohl im März) soll die Reihe der animierten Filme um den spinnenhaften Superhelden komplettieren.

Festival-Hits «Poor Things» und «The Zone of Interest»

2024 kommen einige Arthouse-Filme heraus, die das Publikum schon auf Filmfestivals begeistert haben. Viele warten gespannt auf «Poor Things» mit Emma Stone und Willem Dafoe. Das moderne, feministische Frankenstein-Märchen von Giorgos Lanthimos kommt am 18. Januar in deutsche Kinos. Stone begeistert in ihrer skurrilen Rolle als Frau, der das Gehirn eines Babys eingesetzt wurde.

Mit Spannung darf auch auf das Drama «The Zone of Interest» von Jonathan Glazer gewartet werden, das international viel Lob einheimste. Der Film erzählt von der Familie des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß - Christian Friedel und Sandra Hüller spielen die Hauptrollen. Ab dem 29. Februar in den Kinos.

Zwei weitere hochkarätig besetzte Produktionen versprechen spannend zu werden. Barry Levinson bringt mit dem Mafiosi-Drama «Wise Guys» Robert De Niro in einer Doppelrolle auf die Leinwände. Dieser verkörpert in dem Film, der im November starten soll, gleich zwei Mafia-Bosse.

Im März ist Anthony Hopkins in einem Geschichtsdrama über den Briten Nicholas Winton zu sehen, der kurz vor dem Zweiten Weltkrieg die Rettung Hunderter jüdischer Kinder organisierte. Weitere Rollen in «One Life» (Kinostart im März) sind mit Helena Bonham Carter und Johnny Flynn besetzt.

Deutsche Blockbuster

Auch einige deutsche Kino-Highlights für 2024 sind schon bekannt. Zum Beispiel «Das Leben der Wünsche». Die Komödie mit Matthias Schweighöfer beruht auf einem Roman von Thomas Glavinic, in dem ein Werbetexter drei Wünsche frei hat - was ungeahnte Folgen hat. Wann der Film kommendes Jahr rauskommt, ist noch nicht bekannt.

Am 1. Februar startet erstmal «Eine Million Minuten» mit Tom Schilling und Karoline Herfurth. Das Regie-Debüt von Christopher Doll erzählt von einem Paar, das sich vornimmt, die Zeit mit seinen Kindern bewusster zu verbringen und knapp zwei Jahre lang - eine Million Minuten - verschiedene Abenteuer zu erleben.