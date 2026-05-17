Schauspielerische Leistung

Diese Schauspielerin bekommt den Alfred-Kerr-Darstellerpreis

Matthias Brandt darf als alleiniger Juror entscheiden, wer beim Theatertreffen die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung bekommt. Für diese Schauspielerin hat er sich entschieden.

Beim Theatertreffen setzt sich Schauspielerin Paulina Alpen mit «Die Welt im Rücken» durch und erhält den Alfred-Kerr-Darstellerpreis. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Beim Theatertreffen setzt sich Schauspielerin Paulina Alpen mit «Die Welt im Rücken» durch und erhält den Alfred-Kerr-Darstellerpreis. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Paulina Alpen ist mit dem diesjährigen Alfred-Kerr-Darstellerpreis ausgezeichnet worden. Zum Abschluss des Theatertreffens erhielt sie die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihre schauspielerische Leistung in der Inszenierung «Die Welt im Rücken» am Schauspiel Stuttgart. Das teilten die Veranstalter mit.

Bühnenstück behandelt psychische Erkrankung

Für das Theatertreffen wählt eine Jury jährlich die ihrer Meinung nach zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Das Bühnenstück «Die Welt im Rücken» in der Regie von Lucia Bihler am Stuttgarter Schauspielhaus gehörte dazu. Es ist eine Inszenierung des Romans von Thomas Melle, der seinen Umgang mit einer manisch-depressiven Erkrankung (Bipolare Störung) schildert. Preisträgerin Alpen (33) verkörpert die Figur Melle.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Wie Brandt seine Wahl begründet

Schauspieler Matthias Brandt («Polizeiruf 110», «Roter Himmel») entschied in diesem Jahr als alleiniger Juror, wer den Darstellerpreis bekommt. Zur Entscheidung für Paulina Alpen sagte er, sie spiele die Figur «mit einer erstaunlichen Genauigkeit im Wechsel von Anspannung und Kontrollverlust und gleichzeitig mit einer Offenheit, dass man sich ihr kaum entziehen kann». 

Schauspieler Matthias Brandt kürt Paulina Alpen zur Gewinnerin des Alfred-Kerr-Darstellerpreises. (Archivbild) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Schauspieler Matthias Brandt kürt Paulina Alpen zur Gewinnerin des Alfred-Kerr-Darstellerpreises. (Archivbild)

Der Alfred-Kerr-Darstellerpreis wurde 1991 ins Leben gerufen. Die Auszeichnung erinnert an den Schriftsteller, Theaterkritiker und Journalisten Alfred Kerr (1867-1948). Im vergangenen Jahr war Carmen Steinert
für ihre darstellerische Leistung in «Blutbuch» ausgezeichnet worden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Theatertreffen im TV: Vier von zehn Inszenierungen bei 3sat
Kulturfernsehen

Theatertreffen im TV: Vier von zehn Inszenierungen bei 3sat

Aus Basel, Berlin, Cottbus, Potsdam, München, Stuttgart, Wien und Zürich kommen die zum Theatertreffen eingeladenen Inszenierungen. Vier Stücke können auch am Bildschirm angeschaut werden.

01.05.2026

Deutscher Sprachpreis 2025 für Schauspieler Matthias Brandt
Auszeichnungen

Deutscher Sprachpreis 2025 für Schauspieler Matthias Brandt

Er habe einen «kreativen und kunstvollen Umgang mit der gesprochenen Sprache». Dafür wird der Schauspieler Matthias Brandt nun besonders geehrt.

04.04.2025

Alfred-Kerr-Darstellerpreis für Nikita Buldyrski
Theatertreffen

Alfred-Kerr-Darstellerpreis für Nikita Buldyrski

Der Alfred-Kerr-Darstellerpreis wurde 1991 ins Leben gerufen. Die Auszeichnung erinnert an den Schriftsteller, Theaterkritiker und Journalisten Alfred Kerr (1867-1948).

20.05.2024

Auszeichnungen

Mads Mikkelsen bekommt «Bambi»

Er gehört zu den ganz großen dänischen Schauspieler. Auch international ist Mads Mikkelsen längst ein Star. Dafür gibt es jetzt ein goldenes Rehkitz.

09.11.2023

Theater

Kay Voges soll Kölner Schauspiel übernehmen

Er gilt als Erneuerer und ist in NRW kein Unbekannter: Kay Voges soll neuer Intendant am Kölner Schauspiel werden. Allerdings dauert es noch ein bisschen, bis er kommt.

14.08.2023