Disney-Chef Bob Iger stellt «Die Eiskönigin 4» in Aussicht

Der dritte Teil sei bereits in der Arbeit, sagte der Konzernchef am Donnerstag (Ortszeit) in der Sendung «Good Morning America» - und als «kleine Überraschung» ergänzte er, dass auch Teil 4 in der Entstehung sein könnte. «Frozen»-Schöpferin Jennifer Lee sei derzeit mit ihrem Team «nicht an einer sondern tatsächlich an zwei Geschichten» fest an der Arbeit, sagte Iger. Über den Inhalt der Filme verriet er aber nichts.