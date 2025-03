Dolly Parton dankt nach Tod ihres Mannes für Anteilnahme

Nashville (dpa) - Country-Star Dolly Parton hat sich auf Instagram bei ihrer Familie, ihren Freunden und Fans für die Anteilnahme nach dem Tod ihres Ehemanns bedankt. «Danke für all die Nachrichten, Karten und Blumen, die ihr geschickt habt, um meinem geliebten Mann Carl die letzte Ehre zu erweisen», schrieb die 79-Jährige. «Er ist jetzt in Gottes Armen und das ist okay für mich», hieß es in dem von ihr als «Liebesgruß» beschriebenen Text weiter.