80 Jahre Defa

Drei Filme aus der DDR zum Wiederentdecken

Heute vor 80 Jahren wurde die Filmgesellschaft der DDR gegründet. Stefanie Eckert von der Defa-Stiftung empfiehlt drei Filme, die man im Jubiläumsjahr unbedingt schauen sollte.

Vor 80 Jahren wurde die Defa gegründet. (Archivbild) Foto: Nestor Bachmann/dpa-Zentralbild/dpa
Vor 80 Jahren wurde die Defa gegründet. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Lust auf einen Filmabend mit Klassikern? Vor genau 80 Jahren entstand die einstige Filmgesellschaft der DDR - die Defa wurde am 17. Mai 1946 gegründet. Welche drei Filme man unbedingt mal schauen sollte? «Das ist eine ganz schwierige Frage», sagt Stefanie Eckert, Vorstand der Defa-Stiftung. Aufzählen könne sie viele. Hier sind ihre Vorschläge:

Spielfilm: «Sterne» von Konrad Wolf

Der Film von 1959 spielt während des Zweiten Weltkriegs in Bulgarien. Eine sensibel erzählte Liebesgeschichte, die als einer der ersten Filme eines deutschen Regisseurs den Holocaust thematisiert. «Das ist eine wunderschöne Geschichte, die aber auch voller Trauer ist», sagt Eckert. Gezeigt wird der Film etwa beim Streamingportal Filmfriend.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Dokumentarfilm: «Winter adé» von Helke Misselwitz

In dem Film von 1988 gehe es um Frauen in der DDR. Regisseurin Misselwitz besuche Frauen vom Süden bis in den Norden des Landes, die von ihren Sehnsüchten, ihrem Leben und ihrer Arbeit erzählten. «Man gewinnt einen Einblick in das Leben von Frauen in der DDR. Sehr schön und ruhig erzählt, auch poetisch.» Die Bundeszentrale für politische Bildung zeigt den Film.

Trickfilm: «Die Leuchtturminsel» von Günter Rätz

«Das ist ein ganz bezaubernder Kinderfilm», sagt Eckert. Der etwa 40-minütige Film aus den 1970ern sei wahnsinnig amüsant, schräg und lustig. Auch heute fänden Kinder an ihm noch Gefallen. Erzählt wird vom Leuchtturmwärter Jonathan, einem faulen Kater, einem nörgelnden Ziegenbock und dem Hund Mondschein. Der Film läuft auf dem Youtube-Kanal Defa-Filmwelt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deutscher Filmpreis: Das sind die Favoriten
Kultur

Deutscher Filmpreis: Das sind die Favoriten

Zwei Monate vor Verleihung des Deutschen Filmpreises stehen die Nominierungen fest. Welche Filme im Rennen sind – und für welche rührende Rolle Senta Berger ausgezeichnet werden könnte.

31.03.2026

Stefanie Stappenbeck: Ich war in der DDR kein Kinderstar
Fernsehen

Stefanie Stappenbeck: Ich war in der DDR kein Kinderstar

Der Defa-Klassiker «Die Weihnachtsgans Auguste» von 1988 läuft im Advent jedes Jahr im Fernsehen. Dabei: die heutige TV-Kommissarin Stefanie Stappenbeck als kleines Kind. Was sie jetzt darüber denkt.

25.10.2025

Sie war Prinzessin Tausendschön: Christel Bodenstein ist tot
Filmwelt

Sie war Prinzessin Tausendschön: Christel Bodenstein ist tot

Sie gilt als eine der schönsten Märchenprinzessinnen der DEFA in der DDR. Die Königstochter Tausendschön war im Jahr 1957 ihre erste Hauptrolle, da war sie 18. Nun ist Christel Bodenstein gestorben.

09.12.2024

Hessischer Filmpreis: «Shahid» zum besten Spielfilm gekürt
Auszeichnungen

Hessischer Filmpreis: «Shahid» zum besten Spielfilm gekürt

Beim Film- und Kinopreis räumen «Die Zweiflers» und «Shahid» gleich doppelt ab. Geehrt wird auch Schauspielerin Barbara Sukowa, die eine besondere Verbindung zu Hessen hat.

19.10.2024

Leute

Western-Fan Welke bevorzugt DDR-Produktionen

TV-Western gab es nicht nur in Westdeutschland, sondern auch in der DDR. Oliver Welke schätzt die DEFA-Filme sogar mehr, weil sie filmisch besser und historisch korrekter seien.

28.12.2023