DSDS-Juror Pietro Lombardi spricht von Show-Abschied

Köln (dpa) - DSDS-Juror Pietro Lombardi wird nach eigenen Angaben die Musik-Castingshow verlassen. In einem Post auf Instagram sagte der Sänger in einer Art Dankesrede: «DSDS war für mich Familie.» Er habe das mit Herzblut gemacht. «Danke RTL, danke DSDS, danke auch an Dieter - denn ich war stolz, ein Teil davon gewesen zu sein.»