Popkultur

«Du bist gut genuuuuug» – Daubner singt Jugendwort

Susanne Daubner singt im Tagesschau-Clip und bringt das Jugendwort-Voting zum Schwingen. Noch bis zum 20. August kann über das Jugendwort des Jahres abgestimmt werden.

Susanne Dauber liest auch in diesem Jahr wieder die Top 10-Auswahl des «Jugendwort des Jahres». (Archivbild) Foto: Ulrich Perrey/dpa
Susanne Dauber liest auch in diesem Jahr wieder die Top 10-Auswahl des «Jugendwort des Jahres». (Archivbild)

Hamburg (dpa) - «Tagesschau»-Sprecherin Susanne Daubner hat erneut die Top 10 der Kandidaten für das «Jugendwort des Jahres» vorgelesen. Der Clip dazu ist auf dem Instagram-Account der «tagesschau» zu sehen. In diesem Jahr stehen Begriffe wie «Peak», «Macker» oder «Schere» zur Auswahl. 

Beim Vorlesen der Begriffe überraschte Daubner (65) mit einer Gesangseinlage: Sie stimmte die Zeile «Du bist gut genuuuuug» an. Das Lied «Gut genug» stammt von Blumengarten, Kitschkrieg und Shirin David und hat sich in den letzten Monaten rasant auf Social Media verbreitet. Inzwischen gibt es dazu zahllose Memes, Interpretationen und Parodien. In sozialen Medien wird der charakteristisch mit Kopfstimme gesungene Refrain etwa abgewandelt zu «Arbeitszeitbetruuuuug» oder «Es ist warm genuuuuug».

Voting für die Top Ten zwischen 28. Juli und 20. August möglich

Bis zum 20. August kann nun über die Top 10 des Jugendworts des Jahres abgestimmt werden. Danach darf über die Top 3 entschieden werden. Der Sieger soll am 10. Oktober verkündet werden. 

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Seit 2008 entscheiden junge Menschen von 11 bis 20 Jahren darüber, was das Jugendwort des Jahres werden soll. In den vergangenen Jahren ist Daubner weit über die klassischen Nachrichtensendungen hinaus bekanntgeworden. Mit ihren jährlichen Erklärvideos zum «Jugendwort des Jahres» hat sie Kultstatus erreicht.

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