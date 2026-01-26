Tanz-Show

«Ekat», aber auch eine neue - «Let's Dance»-Profis enthüllt

RTL verrät, welche Profi-Tänzer in der neuen Staffel «Let's Dance» dabei sind. Fans der Tanz-Show werden einige bereits sehr gut kennen - aber auch eine Debütantin kennenlernen.

Ekaterina Leonova hat schon viermal mit einem Promi «Let's Dance» gewonnen - gelingt es ihr erneut? (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Ekaterina Leonova hat schon viermal mit einem Promi «Let's Dance» gewonnen - gelingt es ihr erneut? (Archivbild)

Köln (dpa) - In der neuen «Let's Dance»-Staffel vertraut RTL größtenteils auf wohlbekannte Profi-Tänzer – und schickt zugleich ein neues Gesicht ins Rennen. Wie der Sender mitteilte, sind in der neuen Ausgabe der Tanz-Show unter anderen wieder Ekaterina «Ekat» Leonova, Kathrin Menzinger, Massimo Sinató, Patricija Ionel, Vadim Garbuzov und Valentin Lusin dabei. Es gibt allerdings auch eine Debütantin: Victoria Sauerwald wird erstmals über das Show-Parkett wirbeln. Start ist am 27. Februar.

Die 23-Jährige, auch bekannt unter ihrem Spitznamen «Vika», hat den Angaben zufolge bereits internationale Turniererfahrung - ihr Tanz- und Lebenspartner Mikael Tatarkin ist ebenfalls bei «Let’s Dance» dabei. Zudem absolvierte sie 2024 einen Bachelor of Arts in Werbe- und Markenkommunikation.

«Ekat» hat schon viermal gewonnen

Bei «Let's Dance» tanzen Promis mit Profi-Tänzern, die sie auch trainieren. In der vergangenen Staffel konnte sich Diego Pooth, Sohn von Moderatorin Verona Pooth, den Sieg holen. Er tanzte zusammen mit Leonova, die Rekordhalterin in der Show ist. Bereits viermal konnte die 38-Jährige einen Promi zum Titel «Dancing Star» coachen.

Als Promis tanzen in diesem Jahr unter anderen Influencerin Bianca Heinicke, Moderatorin Sonya Kraus und Sänger Ross Antony mit.

