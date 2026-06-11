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Elfjährige Deutsche spielt in neuer «Ted Lasso»-Staffel

Die Erfolgsserie «Ted Lasso» bekommt Nachwuchs aus Deutschland: Fleur Bremmer aus Hessen tritt in der vierten Staffel auf. Welche Rolle sie spielt, darf die Familie noch nicht verraten.

Fleur Bremmer drehte schon mit Stars wie Russell Crowe. Jetzt ist sie Teil der US-amerikanischen Comedyserie «Ted Lasso». Foto: Tessa Bremmer/Privat/dpa
Fleur Bremmer drehte schon mit Stars wie Russell Crowe. Jetzt ist sie Teil der US-amerikanischen Comedyserie «Ted Lasso».

Bad Wildungen (dpa) - Die elfjährige Fleur Bremmer aus dem nordhessischen Bad Wildungen wird demnächst in der US-amerikanischen Comedyserie «Ted Lasso» zu sehen sein. Das bestätigte Fleurs Mutter Tessa Bremmer. Ab August werde Fleur in der vierten Staffel der Fußball-Serie von Apple TV eine Rolle spielen. 

«Leider dürfen wir derzeit noch nicht verraten, welche Rolle das sein wird, da dies bereits Rückschlüsse auf den weiteren Verlauf der Serie zulassen würde», erklärte Tessa Bremmer. Die Handlung müsse noch bis zum Staffelstart geheim bleiben. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

Fleur Bremmer hatte es bereits 2025 auf die große Kinoleinwand geschafft. Die Schülerin, die neben Deutsch und Niederländisch als Muttersprachen auch fließend Englisch spricht, war in dem Film «Nürnberg» (Originaltitel: «Nuremberg») an der Seite der Oscar-Preisträger Russell Crowe («Gladiator») und Rami Malek («Bohemian Rhapsody») zu sehen. In dem Spielfilm von James Vanderbilt verkörperte sie Edda Göring, die Tochter des hochrangigen Nazi-Funktionärs und NS-Verbrechers Hermann Göring und seiner zweiten Ehefrau, der Theaterschauspielerin Emmy Göring. 

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Preisgekrönte Comedyserie

Nun folgt der nächste Schritt für die Elfjährige in «Ted Lasso». Die Erfolgsserie bei Apple TV ist eine Mischung aus Comedy- und Dramaserie um einen US-Football-Coach, der in Großbritannien ein Fußball-Team leitet - ohne anfangs auch nur den Hauch einer Ahnung von den Regeln zu haben. Aber es nicht nur eine Serie für große Fußballfans: Ted Lasso hilft seinen Spielern, sich persönlich weiterzuentwickeln - und zu verstehen, dass Fußball und Erfolg schön sind, aber beides eben nicht alles ist. 

Die Feel-Good-Serie mit einer großen Prise Humor wurde zwei Jahre in Folge für die ersten beiden Staffeln mit dem Emmy als Beste Comedyserie ausgezeichnet. Aber Staffel drei sah lange nach einem Abschluss aus. 

Dann die Überraschung: Apple TV bringt ab 5. August eine vierte Staffel heraus. Lasso und sein Team sollen sich dabei ihrer «bisher größten Herausforderung» stellen: ein Frauenfußballteam der zweiten Liga zu trainieren, wie es von Apple TV heißt. 

Besetzung in Teilen bekannt

«In der vierten Staffel lernen die Leute von AFC Richmond, zu wagen, bevor sie abwägen und entdecken, dass sie genau dort ankommen, wo sie hingehören», wurde Hauptdarsteller und Executive Producer Jason Sudeikis in einer Mitteilung zur Verkündung der Fortsetzung zitiert. 

Über die Besetzung von Staffel vier ist bereits bekannt, dass neben Jason Sudeikis («Ted Lasso») auch Brendan Hunt dabei sein wird, der «Coach Beard» spielt. Im Trailer sind auch Hannah Waddingham («Rebecca Welton»), Juno Temple («Keeley Jones») und Brett Goldstein («Roy Kent») zu sehen.

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