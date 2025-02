Elton John denkt über seine Sterblichkeit nach

London (dpa) - Popstar Elton John (77) beschäftigt der Gedanke an seinen Tod. Auf seinem neuen Album, das er mit US-Musikerin Brandi Carlile aufgenommen hat, gebe es einen Song mit dem Titel «When This Old World Is Done With Me». Darin gehe es um Tod und Sterblichkeit, sagte John in einem BBC-Interview. Beim Arbeiten daran sei er zusammengebrochen.