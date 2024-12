«Emilia Pérez» ist Globe-Favorit - «Konklave» auch im Rennen

Los Angeles (dpa) - Die Musikkomödie «Emilia Pérez» von Regisseur Jacques Audiard geht mit zehn Nominierungen als Favorit in das Rennen um die Golden Globes. Das Drama «Der Brutalist» hat sieben Gewinnchancen, gefolgt von «Konklave» mit sechs Nominierungen. Der Vatikan-Thriller des in Wolfsburg geborenen Regisseurs Edward Berger ist einer von sechs Kandidaten in der Top-Sparte «Bestes Drama». Zudem ist der Film in den Kategorien Regie (Berger), Hauptdarsteller (Ralph Fiennes), Nebendarstellerin (Isabella Rossellini), Filmmusik (Volker Bertelmann) und für das Drehbuch (Peter Straughan) im Rennen.