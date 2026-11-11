Frau war auch schon dabei

Englands Ex-Fußballstar Wayne Rooney im Dschungelcamp

Seine Frau Coleen schaffte es immerhin auf Platz zwei in dem Reality-Format. Nun will es der frühere Kapitän der englischen Nationalmannschaft selbst wissen.

Der frühere Stürmerstar und England-Kapitän Wayne Rooney nimmt am britischen Dschungelcamp teil. (Archivfoto) Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Der frühere Stürmerstar und England-Kapitän Wayne Rooney nimmt am britischen Dschungelcamp teil. (Archivfoto)

Manchester/Brisbane (dpa) - Der frühere englische Stürmerstar Wayne Rooney (41) nimmt an der britischen Ausgabe des Dschungelcamps teil. Das teilte der TV-Sender ITV mit. Die jüngste Auflage von «I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!» soll am 16. November auf Sendung gehen. Er folgt auf seine Frau, Coleen Rooney (40), die beim Dschungelcamp im Jahr 2024 immerhin den zweiten Platz belegte. Sie musste dafür unter anderem Ratten und Kakerlaken auf sich herumkriechen lassen und Maden essen.

Auf Instagram zeigte sich der frühere Fußballprofi bereits in Dschungelmontur. Vor so manchen Herausforderungen hat Rooney allerdings gehörigen Respekt. «Aus einem Hubschrauber zu springen, ist eine große Angst. Aber ich hoffe, dass ich es tue, denn dann hätte ich diese Angst überwunden», sagte er laut ITV-Mitteilung. Einer möglichen Ekelprüfung blickt Rooney dagegen gelassen entgegen: Sollte er etwas Ungewöhnliches essen müssen, wolle er alles probieren.

Rooney zählt zu den erfolgreichsten englischen Fußballern seiner Generation und wurde vor allem als Stürmer von Manchester United bekannt, wo er zwischen 2004 und 2017 fünf englische Meisterschaften und die Champions League gewann. Mit 253 Treffern ist er bis heute Rekordtorschütze des Clubs. Zudem absolvierte er 120 Länderspiele für England, einige als Kapitän, und erzielte dabei 53 Tore.

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Zeitweise hatte sich Rooney als Fußballtrainer verdingt, allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Vielversprechender erscheint hingegen seine jüngste Tätigkeit als Experte bei der BBC. Dafür wurde er kürzlich als «Fußballexperte des Jahres» ausgezeichnet. Rooney war etwa beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Jahr im Einsatz. Für seine trockene Feststellung zur Halbzeitshow «Ich mag viele dieser Künstler, aber meiner Meinung nach war es Mist» bekam er viel Beifall in Sozialen Medien.

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