«Erhol dich gut» - Kollegen wünschen Haftbefehl Kraft

Berlin/Frankfurt (dpa) - Von Jan Delay bis Kai Pflaume: Mehrere Prominente haben mit ermutigenden und emotionalen Worten auf die Ankündigung von Rapper Haftbefehl reagiert, aus gesundheitlichen Gründen eine Auftrittspause einlegen zu wollen.

«Einzig richtiger Schritt! Und Hut ab für Deine Offenheit darüber zu sprechen! Alles Gute», schrieb etwa Schlagersänger Ikke Hüftgold in den Kommentaren unter dem Instagram-Post. Musiker Jan Delay wünschte «alle kraft und geduld der welt!!».

«Erhol dich gut. Du wirst noch gebraucht»

Und der Rapper Samra schrieb: «Ganz viel Kraft habibi! Du schaffst das». Moderator Kai Pflaume kommentierte: «Erhol dich gut. Du wirst noch gebraucht». Rapper Massiv schrieb: «Viel Kraft und Gesundheit mein Bruder».

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Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, hatte in einem Instagram-Beitrag am Sonntag erklärt, dass er aktuell «emotional und körperlich» nicht in der Verfassung sei, aufzutreten. Es falle ihm nicht leicht, dies öffentlich zu machen, schrieb der 40-Jährige («Chabos wissen, wer der Babo ist»).

«Meine lieben Leute, viele von euch haben die Doku gesehen und wissen, dass ich seit längerer Zeit mit gesundheitlichen und persönlichen Herausforderungen zu kämpfen habe», hieß es weiter. Die große Aufmerksamkeit danach und «der ganze Rummel» hätten ihn zusätzlich belastet. «Deshalb brauche ich jetzt Ruhe und Zeit, um mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren und wieder zu Kräften zu kommen.» Nähere Angaben zu seinem gesundheitlichen Zustand machte der Rapper nicht.

Hallenshows sollen laut Veranstalter stattfinden

Die geplanten Hallenshows von Haftbefehl im September und Oktober in Frankfurt, Düsseldorf und Berlin sollen nach aktuellem Stand laut Veranstalter stattfinden. Die Absage betreffe nur die Festivalauftritte, heißt es bei Join Live Events.

Erst am vergangenen Wochenende war ein Konzert von Haftbefehl beim Heroes Festival im bayerischen Geiselwind abgesagt worden. Für ihn war Rapper Ski Aggu eingesprungen. Anfang Juni war ein Auftritt von Haftbefehl beim World Club Dome in Frankfurt zunächst verzögert und dann ganz gestrichen worden.

«Ich kämpfe jeden Tag darum, wieder auf die Beine zu kommen»

Die im vergangenen Jahr erschienene und teils sehr emotionale Netflix-Doku «Babo – Die Haftbefehl-Story» zeigte den Offenbacher im Umgang mit seiner Drogensucht und seinem Kokainkonsum. Auch die Folgen werden thematisiert: Nach einer Überdosis musste Haftbefehl wiederbelebt werden. Ob seine derzeitigen gesundheitlichen Probleme mit Drogen zusammenhängen, geht aus dem Beitrag nicht hervor.

«Ich kämpfe jeden Tag darum, wieder auf die Beine zu kommen, und hoffe, dass ihr Verständnis für meine Situation habt», schrieb er auf Instagram. Für Unterstützung, Geduld und Respekt bedankte er sich ausdrücklich und signierte seinen Beitrag mit den Worten: «Euer Aykut».