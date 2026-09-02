Ermittlungen gegen JP Kraemer wieder eingeleitet

Dortmund (dpa) - Gegen Jean Pierre Kraemer (45) wird wieder strafrechtlich ermittelt. Das Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung sei wieder aufgenommen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund der Deutschen Presse-Agentur.

Das Ermittlungsverfahren war bereits eingestellt worden, weil seine Frau vor Ort auf einen Strafantrag verzichtet hatte und kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung sah. Doch dann hatte sich für die Ehefrau ein Rechtsanwalt gemeldet, Strafantrag gestellt und die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt.

Ehefrau erstattet Anzeige wegen Drohungen

Der TV- und Youtube-Star Kraemer («Die PS-Profis») hatte die Vorwürfe in der vergangenen Woche öffentlich teilweise eingeräumt und sich in einem weiteren Statement bei seiner Frau entschuldigt. Zuvor hatte der 45-Jährige ihr zunächst vorgeworfen, sie habe ihn ebenfalls geschlagen. Sie hatte gegenüber «Bild» gesagt, sie habe in einer Defensiv-Situation ihm auf die Brust gehauen. Das Paar hat sich getrennt und lässt sich derzeit scheiden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Kraemer hatte am Dienstag zudem angekündigt, seine Unternehmen zu schließen. Von dem Schritt Kraemers dürften Medienangaben zufolge rund 80 Mitarbeiter betroffen sein. Kraemer hatte den Jahresumsatz seiner Firmengruppe in einem Podcast vor einiger Zeit auf rund 100 Millionen Euro beziffert.