Ermittlungen nach «Völkermord»-Aussage bei Berlinale

Berlin (dpa) - Neuer Wirbel um eine «Völkermord»-Aussage bei der Berlinale: Der Hongkonger Regisseur Jun Li zitierte bei einer Premiere auf der Bühne die antisemitische, propalästinensische Parole «From the river to the sea, palestine will be free». Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts, der für politische Straftaten zuständig ist, ermittelt.