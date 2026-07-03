Kultur

Erschöpft: Netrebko sagt Opernauftritte in Madrid ab

Temperaturen bis 40 Grad und gesundheitliche Probleme zwingen Anna Netrebko zu einer Pause. Ein Arzt verordnet der Sopranistin mehrere Wochen Ruhe.

Die russische Starsopranistin Anna Netrebko hat wegen Erschöpfung mehrere Konzerte in der spanischen Hauptstadt Madrid abgesagt. (Archiv-Bild) Foto: Franz Neumayr/apa/dpa
Die russische Starsopranistin Anna Netrebko hat wegen Erschöpfung mehrere Konzerte in der spanischen Hauptstadt Madrid abgesagt. (Archiv-Bild)

Madrid (dpa) - Die russische Starsopranistin Anna Netrebko hat wegen Erschöpfung mehrere Auftritte im Madrider Opernhaus Teatro Real abgesagt. Nach dem Auftritt am vergangenen Dienstag habe sich die 54-Jährige aufgrund starker körperlicher Erschöpfung und stimmlicher Überlastung unwohl gefühlt, teilte das Opernhaus unter Berufung auf den Agenten der Künstlerin mit. 

Die «extremen Wetterbedingungen» im sommerlichen Madrid mit Temperaturen bis 40 Grad hätten das Unwohlsein der Sopranistin noch verstärkt. Ein Arzt habe für die nächsten Wochen absolute körperliche und stimmliche Ruhe angeordnet. 

Die aus Russland stammende Sängerin hat auch die Staatsbürgerschaft Österreichs. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine 2022 geriet sie wegen mutmaßlicher Nähe zu Präsident Wladimir Putin in die Kritik. Ihr Management verwies stets darauf, Netrebko habe sich gegen den Krieg ausgesprochen.

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Netrebkos Sopran-Hauptrolle der Leonora in Giuseppe Verdis Oper «Il trovatore» (Der Troubadur) übernimmt nach Angaben des Opernhauses bei vier im Juli geplanten Aufführungen die italienische Künstlerin Eleonora Buratto.

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