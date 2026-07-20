«Avengers: Doomsday»

Erster Trailer für neuen «Avengers»-Film veröffentlicht

Vier «Avengers»-Filme erschienen zwischen 2012 und 2019. Mit Riesenspannung warten Fans seitdem auf den nächsten, der für Dezember angekündigt ist. Jetzt gibt es eine kleine Vorschau.

Der Schauspieler Robert Downey Jr. ist auch beim neuen «Avengers»-Film wieder dabei, für den nun der erste Trailer veröffentlicht wurde. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa
Der Schauspieler Robert Downey Jr. ist auch beim neuen «Avengers»-Film wieder dabei, für den nun der erste Trailer veröffentlicht wurde. (Archivbild)

New York (dpa) - Seit Jahren warten Fans auf den nächsten «Avengers»-Film - jetzt gewährt ein erster Trailer eine kleine Vorschau auf das starbesetzte Mega-Spektakel aus dem Superhelden-Universum. Darin ist unter anderem US-Schauspieler Robert Downey Jr. zu sehen, der die Rolle des grün angezogenen Bösewichts «Doctor Doom» übernimmt. 

«In "Avengers: Doomsday" geraten die Helden dreier Universen auf einen tödlichen Kollisionskurs und sehen sich einer existenziellen Bedrohung gegenüber, wie sie sie noch nie zuvor erlebt haben», heißt es von den Machern. 

Stars wie Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Channing Tatum, Ian McKellen, Tom Hiddleston und Patrick Stewart spielen ebenfalls mit. Regie führen die Brüder Anthony und Joe Russo. Mitte Dezember soll der Film in die Kinos kommen.

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