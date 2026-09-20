Kontroverse um Sheeran-Tour

Erstes Konzert nach Macklemore-Aus: Sheeran äußert sich

Wegen propalästinensischer Äußerungen wurde US-Rapper Macklemore aus dem Vorprogramm der Tour von Popstar Ed Sheeran gestrichen. Jetzt ist Sheeran erstmals wieder aufgetreten – alleine.

Zum ersten Mal nach der Kontroverse um Macklemore ist Popstar Sheeran wieder aufgetreten. (Archivbild) Foto: Joel C Ryan/AP/dpa
Zum ersten Mal nach der Kontroverse um Macklemore ist Popstar Sheeran wieder aufgetreten. (Archivbild)

Philadelphia (dpa) - Bei seinem ersten Konzert nach dem Ausschluss von Rapper Macklemore aus dem Vorprogramm seiner US-Tour aufgrund von propalästinensischen Äußerungen hat Popstar Ed Sheeran (35) zu der Kontroverse Stellung bezogen. «Bevor ich jetzt einige Songs spiele, ist es hoffentlich ok, dass ich jetzt einige Worte sage zu dieser vergangenen Woche», sagte Sheeran übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge bei dem Konzert in der US-Ostküstenmetropole Philadelphia. 

Er sei es gewohnt, dass seine Musik kritisiert werde. «Aber in dieser Woche habe ich Kritik zu etwas viel Wichtigerem bekommen und ich musste schwierige Entscheidungen treffen und ich mache Fehler und es tut mir so, so leid.» Er wolle, dass seine Konzerte sichere Orte für alle seien, er wolle kein Aktivist sein und er wolle seine Fans nicht enttäuschen – «deswegen bin ich heute Abend hier, alleine und mache mit meiner Tour weiter».

Propalästinensische Demonstranten vor dem Stadion 

Die Kontroverse habe ihn «in die Mitte eines wichtigen und leidenschaftlichen Arguments über die Redefreiheit und das komplexeste politische Thema des Planeten» geworfen, sagte Sheeran weiter. Anschließend verurteilte er sowohl das Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel als auch das israelische Vorgehen im Gazastreifen scharf. Vor dem Stadion, in dem das Konzert stattfand, hatten sich US-Medienangaben zufolge einige propalästinensische Demonstranten versammelt. 

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Der US-Rapper Macklemore hatte Anfang der Woche mitgeteilt, dass er nach propalästinensischen Äußerungen aus dem Vorprogramm von Sheerans restlicher «Loop»-Tour gestrichen worden sei. Daraufhin solidarisierten sich mehrere Musiker mit ihm und sagten ihre Auftritte als Support-Acts von Sheeran ab. Sheeran hatte betont, der Rausschmiss von Macklemore sei die Entscheidung des Tourveranstalters gewesen, nicht seine.

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