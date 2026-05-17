Eurovision Song Contest

ESC-Finale 2026: Die Platzierungen

Die Plätze der 25 Finalisten des 70. Eurovision Song Contest im Überblick.

Der 70. Eurovision Song Contest - kurz ESC - fand in Wien statt.

Wien (dpa) - Das Ergebnis des 70. Eurovision Song Contest (ESC):

1. Bulgarien: Dara («Bangaranga»): 516 Punkte

2. Israel: Noam Bettan («Michelle»): 343 Punkte

3. Rumänien: Alexandra Căpitănescu («Choke Me»): 296 Punkte

4. Australien: Delta Goodrem («Eclipse»): 287 Punkte

5. Italien: Sal Da Vinci («Per sempre sì»): 281 Punkte

6. Finnland: Linda Lampenius und Pete Parkkonen («Liekinheitin»): 279 Punkte

7. Dänemark: Søren Torpegaard Lund («Før vi går hjem»): 243 Punkte

8. Moldau: Satoshi («Viva, Moldova!»): 226 Punkte

9. Ukraine: Leléka («Ridnym»): 221 Punkte

10. Griechenland: Akylas («Ferto»): 220 Punkte

11. Frankreich: Monroe («Regarde !»): 158 Punkte

12. Polen: Alicja («Pray»): 150 Punkte

13. Albanien: Alis («Nân»): 145 Punkte

14. Norwegen: Jonas Lovv («Ya Ya Ya»): 134 Punkte

15. Kroatien: Lelek («Andromeda»): 124 Punkte

16. Tschechien: Daniel Zizka («Crossroads»): 113 Punkte

17. Serbien: Lavina («Kraj mene»): 90 Punkte

18. Malta: Aidan («Bella»): 89 Punkte

19. Zypern: Antigoni («Jalla»): 75 Punkte

20. Schweden: Felicia («My System»): 51 Punkte

21. Belgien: Essyla («Dancing on the Ice»): 36 Punkte

22. Litauen: Lion Ceccah («Sólo quiero más»): 22 Punkte

23. Deutschland: Sarah Engels («Fire»): 12 Punkte

24. Österreich: Cosmó («Tanzschein»): 6 Punkte

25. Großbritannien: Look Mum No Computer («Eins, Zwei, Drei»): 1 Punkt

70. ESC in Wien

Bulgarien gewinnt den Eurovision Song Contest 2026

vor 35 Minuten

Weimer fährt für Israels Song-Contest-Auftritt nach Wien

Israel tritt beim Eurovision Song Contest 2026 an, trotz Kritik. Der deutsche Kulturstaatsminister hatte sich dafür starkgemacht - und will selbst vor Ort unterstützen.

12.05.2026

Eurovision Song Contest bald mit Asien-Edition

Zum 70-jährigen Jubiläum des bekannten Musik-Wettbewerbs schlagen die Veranstalter ein neues Kapitel auf. In diesem Jahr soll es erstmals einen asiatischen Ableger der Show geben.

31.03.2026

Putin will Konkurrenz zu Eurovision Song Contest aufbauen

Mit Schlagern zurück auf die Weltbühne. Russland gründet einen internationalen Wettbewerb für Popmusik - als Pendant zum Eurovision Song Contest, wo das Land rausgeflogen ist.

03.02.2025

Eurovision Song Contest im Schatten der Politik

Auftakt zum größten Gesangswettbewerb der Welt: Beim ESC-Halbfinale in Malmö läuft sich der Nachfolger von Urgestein Peter Urban warm. Das Spektakel wird dieses Jahr vom Nahostkonflikt überschattet.

07.05.2024