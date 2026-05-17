ESC-Finale 2026: Die Platzierungen
Die Plätze der 25 Finalisten des 70. Eurovision Song Contest im Überblick.
Wien (dpa) - Das Ergebnis des 70. Eurovision Song Contest (ESC):
1. Bulgarien: Dara («Bangaranga»): 516 Punkte
2. Israel: Noam Bettan («Michelle»): 343 Punkte
3. Rumänien: Alexandra Căpitănescu («Choke Me»): 296 Punkte
4. Australien: Delta Goodrem («Eclipse»): 287 Punkte
5. Italien: Sal Da Vinci («Per sempre sì»): 281 Punkte
6. Finnland: Linda Lampenius und Pete Parkkonen («Liekinheitin»): 279 Punkte
7. Dänemark: Søren Torpegaard Lund («Før vi går hjem»): 243 Punkte
8. Moldau: Satoshi («Viva, Moldova!»): 226 Punkte
9. Ukraine: Leléka («Ridnym»): 221 Punkte
10. Griechenland: Akylas («Ferto»): 220 Punkte
11. Frankreich: Monroe («Regarde !»): 158 Punkte
12. Polen: Alicja («Pray»): 150 Punkte
13. Albanien: Alis («Nân»): 145 Punkte
14. Norwegen: Jonas Lovv («Ya Ya Ya»): 134 Punkte
15. Kroatien: Lelek («Andromeda»): 124 Punkte
16. Tschechien: Daniel Zizka («Crossroads»): 113 Punkte
17. Serbien: Lavina («Kraj mene»): 90 Punkte
18. Malta: Aidan («Bella»): 89 Punkte
19. Zypern: Antigoni («Jalla»): 75 Punkte
20. Schweden: Felicia («My System»): 51 Punkte
21. Belgien: Essyla («Dancing on the Ice»): 36 Punkte
22. Litauen: Lion Ceccah («Sólo quiero más»): 22 Punkte
23. Deutschland: Sarah Engels («Fire»): 12 Punkte
24. Österreich: Cosmó («Tanzschein»): 6 Punkte
25. Großbritannien: Look Mum No Computer («Eins, Zwei, Drei»): 1 Punkt