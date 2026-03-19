ESC: Kein Bedarf für Verschärfung des Sicherheitskonzepts

Wien (dpa) - Der ORF sieht als Gastgeber des Eurovision Song Contests (ESC) aktuell keinen Bedarf, das Sicherheitskonzept wegen des Iran-Kriegs nachzuschärfen. «Das Sicherheitskonzept ist schon genau auf diese Weltlage leider ausgelegt», sagte Chef-Producer Michael Krön. Das Thema sei jüngst sehr intensiv mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU) und den Delegationen besprochen worden. Man bleibe in sehr engem Austausch mit den österreichischen und internationalen Behörden, so Krön.

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Unter den teilnehmenden Ländern der großen Musikveranstaltung im Mai ist auch Israel, das im ersten Halbfinale mit dem mehrsprachigen Song «Michelle» und dem Interpreten Noam Bettan antritt. Im Vorfeld des ESC hatte es bereits mit Blick auf den Gaza-Krieg Wirbel um die Teilnahme Israels gegeben. Das aktuelle Sicherheitskonzept umfasst 400 Seiten. Unter anderem ist die Mitnahme von Taschen nicht möglich, alle Besucherinnen und Besucher müssen wie beim Flughafen durch eine Sicherheitsschleuse.

Konzept soll Humor in Österreich beleuchten

Das Konzept der Show sei auf die Präsentation der Alpenrepublik, den Humor der Menschen und deren Eigenheiten ausgerichtet, sagte ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz. Außerdem spiele das 70. Jubiläum des ESC, der 1956 unter dem Namen «Grand Prix Eurovision de la Chanson» gestartet war, eine wichtige Rolle. Der ORF stellte mit der Plüschfigur «Auri» auch das Maskottchen des 70. ESC vor, der in Wien stattfindet.

Verkauf von Restkarten im März

Am 26. März werden den Angaben zufolge voraussichtlich mehrere Tausend Restkarten zum Verkauf angeboten. Sie stammten unter anderem aus nicht voll ausgeschöpften Kontingenten. Nur wer bereits bei der ersten Verkaufswelle im Dezember bei der EBU als Interessent angemeldet gewesen sei, könne sich nun erneut um Tickets bemühen, hieß es.