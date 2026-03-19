Song Contest

ESC: Kein Bedarf für Verschärfung des Sicherheitskonzepts

Keine Änderungen wegen des Iran-Kriegs: Das Sicherheitskonzept orientiere sich bereits an der Weltlage, meint Organisator ORF. Wer im Mai live dabei sein will, hat bald eine zweite Chance auf Karten.

«Auri» heißt das Maskottchen des 70. ESC in Wien. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa
«Auri» heißt das Maskottchen des 70. ESC in Wien.

Wien (dpa) - Der ORF sieht als Gastgeber des Eurovision Song Contests (ESC) aktuell keinen Bedarf, das Sicherheitskonzept wegen des Iran-Kriegs nachzuschärfen. «Das Sicherheitskonzept ist schon genau auf diese Weltlage leider ausgelegt», sagte Chef-Producer Michael Krön. Das Thema sei jüngst sehr intensiv mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU) und den Delegationen besprochen worden. Man bleibe in sehr engem Austausch mit den österreichischen und internationalen Behörden, so Krön.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Unter den teilnehmenden Ländern der großen Musikveranstaltung im Mai ist auch Israel, das im ersten Halbfinale mit dem mehrsprachigen Song «Michelle» und dem Interpreten Noam Bettan antritt. Im Vorfeld des ESC hatte es bereits mit Blick auf den Gaza-Krieg Wirbel um die Teilnahme Israels gegeben. Das aktuelle Sicherheitskonzept umfasst 400 Seiten. Unter anderem ist die Mitnahme von Taschen nicht möglich, alle Besucherinnen und Besucher müssen wie beim Flughafen durch eine Sicherheitsschleuse.

Konzept soll Humor in Österreich beleuchten 

Das Konzept der Show sei auf die Präsentation der Alpenrepublik, den Humor der Menschen und deren Eigenheiten ausgerichtet, sagte ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz. Außerdem spiele das 70. Jubiläum des ESC, der 1956 unter dem Namen «Grand Prix Eurovision de la Chanson» gestartet war, eine wichtige Rolle. Der ORF stellte mit der Plüschfigur «Auri» auch das Maskottchen des 70. ESC vor, der in Wien stattfindet.

Verkauf von Restkarten im März

Am 26. März werden den Angaben zufolge voraussichtlich mehrere Tausend Restkarten zum Verkauf angeboten. Sie stammten unter anderem aus nicht voll ausgeschöpften Kontingenten. Nur wer bereits bei der ersten Verkaufswelle im Dezember bei der EBU als Interessent angemeldet gewesen sei, könne sich nun erneut um Tickets bemühen, hieß es.

Die Halbfinals des ESC gehen am 12. und 14. Mai über die Bühne. Das Finale steigt am 16. Mai. Der Song-Contest gilt als eines der größten Musikspektakel der Welt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
ESC: Ticket-Frist endet - ORF will größere Proteste zeigen
Eurovision

ESC: Ticket-Frist endet - ORF will größere Proteste zeigen

Zum Eurovision Song Contest 2026 in Wien werden Zehntausende Fans erwartet. Bald endet eine Frist zum Ticket-Erwerb. Inzwischen macht der ORF klar, wie er mit etwaigen Protesten umgehen will.

16.12.2025

Liste komplett: 35 Länder nehmen am ESC 2026 in Wien teil
Eurovision

Liste komplett: 35 Länder nehmen am ESC 2026 in Wien teil

Trotz des Boykotts einiger Länder werden beim Eurovision Song Contest in Wien 35 Staaten vertreten sein. Auch Israel ist dabei. Das Teilnehmerfeld ist nur geringfügig kleiner als beim ESC in Basel.

15.12.2025

ESC 2026: Zum dritten Mal in Wien
Eurovision Song Contest

ESC 2026: Zum dritten Mal in Wien

Österreichs Hauptstadt hat bereits Erfahrung mit dem Eurovision Song Contest. Nun geht das Mega-Event erneut in Wien über die Bühne. Die Kommune plant dabei auch Angebote für Menschen mit wenig Geld.

20.08.2025

ESC 2026 «ohne Israel»? - ORF und EBU reagieren auf JJ
Eurovision Song Contest

ESC 2026 «ohne Israel»? - ORF und EBU reagieren auf JJ

Sieger JJ entfacht eine Debatte um die Teilnahme Israels beim nächsten Eurovision Song Contest. Er will, dass das Event ohne Israel über die Bühne geht. Der Sänger relativiert das aber nun etwas.

22.05.2025

Song Contest

Böhmermann und Schulz kommentieren ESC für ORF

Im Auftrag des Österreichischen Rundfunks geht es für die Entertainer Jan Böhmermann und Olli Schulz im Mai nach Liverpool: Von dort kommentieren sie das Finale des Eurovision Song Contest.

09.04.2023