Fernsehen

Esther Schweins verlässt «Let's Dance» - Rippen gebrochen

Nach fünf Runden muss sich die Schauspielerin aus gesundheitlichen Gründen von «Let's Dance» verabschieden. Zwei gebrochene Rippen sind schuld.

Aus gesundheitlichen Gründen ist Esther Schweins (l.) vorzeitig raus aus der Show. (Archivbild) Foto: Thomas Banneyer/dpa
Aus gesundheitlichen Gründen ist Esther Schweins (l.) vorzeitig raus aus der Show. (Archivbild)

Köln (dpa) - Esther Schweins muss das Tanzparkett von «Let's Dance» vorzeitig verlassen. Laut «RTL.de» sind zwei gebrochene Rippen der Grund für das Tanz-Aus der Schauspielerin nach fünf Runden. Zusammen mit Tanzprofi Massimo Sinató habe sie Jury und Zuschauer in der vergangenen Show begeistert - obwohl sie schon seit einigen Wochen mit verletzten Rippen tanze. Die 19. Staffel der Tanzshow hatte am 27. Februar auf RTL begonnen.

Auf dem Instagram-Account von «Let's Dance» hieß es, eine der zwei gebrochenen Rippen habe sich verschoben, «sodass es zu risikoreich für sie ist, weiterzumachen» - nach ärztlichem Rat. «Gute Besserung liebe Esther und danke, dass du ein Teil von "Let's Dance" warst und so vielen Frauen Mut gemacht hast.» Auch «Bild.de» hatte berichtet.

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