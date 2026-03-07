Leute

Ex-«Bachelor» Andrej Mangold wird Vater

Wenige Monate nach dem Heiratsantrag geht es für den ehemaligen RTL-«Bachelor» Andrej Mangold und seine Verlobte Annika Jung positiv weiter: Auf Instagram verkündeten die beiden ihre Schwangerschaft.

Andrej Mangold und seine Verlobte Annika Jung erwarten ihr erstes Kind. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Andrej Mangold und seine Verlobte Annika Jung erwarten ihr erstes Kind. (Archivbild)

Köln (dpa) - Der ehemalige RTL-«Bachelor» und Basketballspieler Andrej Mangold (39) wird Vater. Auf Instagram teilten Mangold und seine Verlobte Annika Jung (34) sechs Bilder von sich, die auch ihren Babybauch und Ultraschallbilder des ersten gemeinsamen Kindes zeigen. In seiner Caption schrieb er: «1 + 1 = 3. Wenn Träume wahr werden».

Jung und Mangold sind Berichten zufolge seit vier Jahren ein Paar. Im Januar 2026 machte er ihr demnach einen Heiratsantrag. Im Gespräch mit der «Bild» verkündeten die beiden, dass sie noch vor der Geburt ihres Kindes heiraten wollten.

