Kritikerumfrage

Fachmagazin: Staatstheater Mainz ist Opernhaus des Jahres

Das Opernhaus des Jahres steht internationalen Kritikern zufolge in Rheinland-Pfalz. Das Magazin «Opernwelt» lobt den «politisch wachen Spielplan» des Hauses. Auch die Bayerische Staatsoper punktet.

Die Fachzeitschrift «Opernwelt» hat das Staatstheater Mainz zum Opernhaus des Jahres ernannt. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Die Fachzeitschrift «Opernwelt» hat das Staatstheater Mainz zum Opernhaus des Jahres ernannt. (Archivbild)

Berlin/Mainz (dpa) - Das Staatstheater Mainz ist in einer Kritikerumfrage zum Opernhaus des Jahres gekürt worden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Fachzeitschrift «Opernwelt» unter 40 internationalen Kritikerinnen und Kritikern. 

Das Haus in Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Markus Müller überzeugte laut Mitteilung mit einem «dramaturgisch bezwingenden, couragierten und politisch wachen Spielplan sowie mit eindrücklichen Regiehandschriften». Vergangenes Jahr hatte das Opernhaus Zürich den Titel gewonnen. 

Neue Oper an Bayerischer Staatsoper wird Uraufführung des Jahres 

Zum Regisseur des Jahres wurde Claus Guth ernannt. Er überzeugte die Kritiker mit seinen «luziden Lesarten» von Jean-Marie Leclairs «Scylla et Glaucus» am Opernhaus Zürich und Brett Deans «Of One Blood» an der Bayerischen Staatsoper in München.

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Die neu komponierte Oper «Of One Blood» wurde zudem als Uraufführung des Jahres und für das Bühnenbild (Etienne Pluss) geehrt. Das Musiktheater des australischen Komponisten Dean handelt von der englischen Königin Elizabeth I. und ihrer schottischen Rivalin Mary Stuart. Im Mai feierte es seine Uraufführung. 

Das sind die Stimmen des Jahres

Das Fachmagazin «Opernwelt» befragt jährlich Kritikerinnen und Kritiker zu etlichen Kategorien. Der Titel «Sänger des Jahres» ging an Michael Spyres für seine Darbietungen als Walther von Stolzing («Die Meistersinger von Nürnberg») und Siegmund («Die Walküre») bei den Bayreuther Festspielen 2025. 

Zur Sängerin des Jahres wurde Elena Stikhina für ihre Interpretation der Jeanne in Tschaikowskys «Die Jungfrau von Orléans» an der Nationale Opera & Ballett in Amsterdam gewählt, wie es in der Mitteilung hieß. Als Dirigent des Jahres habe Thomas Guggeis, Generalmusikdirektor an der Oper Frankfurt, die Kritiker überzeugt. Dort sahen die Experten auch das Orchester des Jahres.

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