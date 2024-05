Festival Melt im Sommer zum letzten Mal

Gräfenhainichen (dpa) - Für Fans des Musikfestivals Melt auf dem einstigen Tagebau-Areal Ferropolis in Sachsen-Anhalt heißt es im Sommer Abschied nehmen. Es werde in diesem Jahr zum letzten Mal stattfinden, teilten die Festival-Macher in sozialen Medien und auf ihrer Webseite mit. «Aufgrund verschiedener Faktoren können wir das Festival leider nicht weiterführen.» Weitere Details zu den Gründen wurden nicht mitgeteilt.