Musikfestivals

Festival-Saison startet mit Rock im Park und Rock am Ring

Zehntausende sind zu den beiden Open-Airs angereist. Das Wetter ist mal wieder durchwachsen. Und die Laune der Fans?

Ausgefallene Hüte und Outfits sind für viele Musikfans ein Muss. Foto: Daniel Karmann/dpa
Ausgefallene Hüte und Outfits sind für viele Musikfans ein Muss.

Nürnberg/Nürburg (dpa) - Drei Tage lang Party, laute Musik unter freiem Himmel und Zehtausende feiernde Fans - die Musikfestivals Rock am Ring und Rock im Park sind gestartet. Rund 70 Konzerte sind bis Sonntag auf den Bühnen in der Eifel und in Nürnberg geplant. 

Die Veranstalter erwarten bei Rock am Ring am Nürburgring etwa 90.000 Musikfans, bei Rock im Park in Nürnberg sollen es 80.000 werden. Damit sind die Zwillingsfestivals ausverkauft, wo traditionell zeitversetzt dieselben Bands auftreten werden. 

Bei Rock im Park sollten unter anderem die deutsche Metalcore-Band Electric Callboy, die dänische Metal-Formation Volbeat und der deutsche Rapper Marteria die feiernden Fans zum Tanzen bringen. Die Metalband Loathe eröffnet das Festival am Ring. Auch Papa Roach, Babymetal und Limp Bizkit stehen für den ersten Festivaltag auf dem Plan. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Kurz vor dem ersten Konzert kamen in Nürnberg und auch Nürburg kräftige Schauer herunter. Später sollte es laut Vorhersage trocken, aber für Juni eher kühl bleiben. 

Gute Laune trotz ungemütlichen Wetters

Der guten Laune der Musikfans tat das keinen Abbruch. «Wir sind voller Vorfreude», sagte Thomas, der aus Dresden nach Nürnberg gereist war. «Lieber im Matsch tanzen als schwitzen. Regen ist besser als zu heiß», meinte Besucherin Rebecca. 

Der erste Festivaltag in Nürnberg startete mit Regen. Danach war das Wetter wechselhaft, die Laune der Fans aber gut. Foto: Daniel Karmann/dpa
Der erste Festivaltag in Nürnberg startete mit Regen. Danach war das Wetter wechselhaft, die Laune der Fans aber gut.

Viele der Parkrocker waren bereits am Donnerstag angereist - und hatten teilweise schon bis spät in die Nacht kräftig gefeiert. Das bayerische Rote Kreuz sprach von einem insgesamt ruhigen Anreisetag. Bis Freitagmorgen zählte es 164 Hilfeleistungen, hauptsächlich wegen kleiner Verletzungen. 21 Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. 

Auch die Campingplätze bei Rock am Ring sind trotz des ungemütlichen Wetters bereits seit Donnerstag gut gefüllt. Viele Rock-Fans setzen hier auf Trinkspiele, warme Gedanken und Gummistiefel, um durch den Matsch zwischen den Zelten zu warten. Das gehört für viele dazu, wie die Camper sagen, es ist eben die Eifel, es ist eben Rock am Ring.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rock am Ring ausverkauft - Rock im Park «steuert darauf zu»
Zwillingsfestivals

Rock am Ring ausverkauft - Rock im Park «steuert darauf zu»

Das 40-jährige Jubiläum von Rock am Ring ist erst wenige Wochen her, da gibt es schon Neues zum Open Air im nächsten Jahr.

06.10.2025

Festivaltag zwei: Regen bei Rock im Park, Wolken am Ring
Festival-Jubiläum

Festivaltag zwei: Regen bei Rock im Park, Wolken am Ring

Es bleibt auch am zweiten Festivaltag nass. Die große Geburtstags-Sause geht trotzdem weiter.

07.06.2025

Positive Bilanz bei Rock im Park und Rock am Ring
Mega-Partys

Positive Bilanz bei Rock im Park und Rock am Ring

Ausgelassen, aber weniger wild als in früheren Jahren haben Zehntausende bei Rock im Park und Rock am Park gefeiert. Alkohol wurde offenbar weniger getrunken. Dafür gab es Stars zum Anfassen und ein bisschen Politik.

09.06.2024

Rock im Park und am Ring mit viel Sonne
Festivals

Rock im Park und am Ring mit viel Sonne

Die Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park zählen zu den größten Musikevents in Deutschland. Bislang spielt das Wetter in Nürnberg und am Nürburgring mit.

08.06.2024

Sonne satt für Rock am Ring und Rock im Park
Festivalsommer

Sonne satt für Rock am Ring und Rock im Park

Zehntausende Musikfans bevölkern an diesem Wochenende die Zwillings-Events Rock am Ring und Rock im Park. Sie dürfen sich auf Bands wie Die Ärzte oder Green Day freuen - und auch auf gutes Wetter.

07.06.2024