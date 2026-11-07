Festnahme: Skandal um Vater von Herzogin Meghan eskaliert

Lakeland/Los Angeles (dpa) - Der Vater von Herzogin Meghan, Thomas Markle, ist im US-Bundesstaat Florida vorübergehend festgenommen worden. Der 82-Jährige wurde wegen des mutmaßlichen Besitzes kinderpornografischen Materials angeklagt, wie die Staatsanwaltschaft in Kalifornien mitteilte. Der Skandal um Thomas Markle hat damit eine neue Eskalationsstufe erreicht.

Wie kam es zu der Festnahme in Florida?

Laut Gerichtsunterlagen bekam das FBI einen Tipp von einem Zeugen zu einem von Markle angemieteten Lagerraum in der Gegend von Los Angeles. Später stellte sich heraus, dass Markle seit 2008 zwei Lagerräume mietete. Die Zahlungen dafür würden automatisch von seinem Konto eingezogen - noch im vergangenen Monat habe er sie geleistet, hieß es.

Spezialkräfte untersuchten die Räume und nahmen 78 Gegenstände in Verwahrung, darunter Bildmaterial und Bücher im Zusammenhang mit mutmaßlich missbrauchten Minderjährigen. Auf mindestens zwei Bildern, die in den Gerichtsunterlagen genauer beschrieben werden, soll Markle selbst mit einem nackten minderjährigen Mädchen zu sehen sein. Es soll weitere ähnliche Bilder geben.

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Daraufhin nahmen Spezialkräfte des FBI Markle in einem Altersheim in Lakeland fest. Lakeland liegt im Westen Floridas zwischen den Metropolen Tampa und Orlando. Zuvor hatte Markle lange in Mexiko und auf den Philippinen gelebt.

Was genau wird Markle vorgeworfen - und wie geht es weiter?

Ihm wird der Besitz von kinderpornografischem Material in einem Anklagepunkt vorgeworfen. Die Höchststrafe dafür liegt bei 20 Jahren Gefängnis. «Die Anschuldigungen sind extrem ernst, und wir werden Herrn Markle mit allen rechtlichen Mitteln strafrechtlich verfolgen», teilte der stellvertretende Bundesstaatsanwalt in Kalifornien, Bill Essayli, mit.

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Bei einem ersten Gerichtstermin in Tampa erschien Markle US-Medienberichten zufolge im Rollstuhl, mit schwarzem T-Shirt und schwarzer Hose. Bei der Anhörung wurde entschieden, dass er zurück in das Seniorenheim in Lakeland darf. Dort soll er nach Angaben der Behörden fortan unter Hausarrest stehen und elektronisch überwacht werden. Die Anklageverlesung solle zu einem späteren Zeitpunkt in Kalifornien stattfinden. Markle äußerte sich vor Gericht zunächst nicht zu den Vorwürfen.

Was ist die Vorgeschichte der Vorwürfe?

Im Oktober war bekanntgeworden, dass Markle in seinem früheren Haus auf den Philippinen eine große Menge kinderpornografischen Materials zurückgelassen haben soll. Das hatten verschiedene Medien unter Berufung auf Meghans Halbbruder, Thomas Markle Jr. (60), berichtet. Er gab an, Kontakt zur Polizei auf den Philippinen aufgenommen zu haben, nachdem er in dem Haus entsprechende Bilder und Videos gefunden habe. Zudem habe er seine Funde im Juli den Behörden in den USA gemeldet - das bestätigten die US-Behörden nun auch.

Markle Sr., der mittlerweile wieder in den USA lebt, wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete sie als «kranke Lügen». Inzwischen geriet auch der Sohn ins Visier der Ermittler auf den Philippinen. Er könnte ebenfalls in die mutmaßlichen Straftaten verwickelt sein, sagte Innenminister Juanito Victor Remulla in Manila zuletzt und verwies auf Zeugenaussagen. Er werde bislang aber lediglich als «Person von Interesse» betrachtet und nicht als Verdächtiger.

Bei den Ermittlungen seien bisher etwa 7.500 Fotos sowie ein Video mit Aufnahmen von mutmaßlich missbrauchten minderjährigen Jungen und Mädchen sichergestellt worden, erklärte der Minister. Die abgebildeten Kinder stammten demnach aus Asien, Lateinamerika und Europa. Remulla bezeichnete das Material als «besonders verstörend».

Wie reagierte Herzogin Meghan?

Auf die Festnahme ihres Vaters zunächst gar nicht. Nach Bekanntwerden der Berichte hatte sich die 45-Jährige aber «zutiefst bestürzt» gezeigt. Sie sei bereits 2018 von britischen Sicherheitsbehörden über «beunruhigende und verstörende Vorwürfe» gegen ihren Vater informiert worden, teilte die Frau von Prinz Harry Ende Oktober mit. Sie fügte hinzu: «Ich hoffe, dass nun verständlich wird, dass - trotz der Verzerrungen durch einige Medienberichte im Laufe der Jahre - jede Distanz zu meinem Vater und meine Entscheidung, ihm den Kontakt zu unseren Kindern zu verweigern, nur einem Grund diente: sie zu schützen.»

Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpa Charles führte Meghan 2018 zum Altar. (Archivbild)

Wie ist das Verhältnis von Meghan zu ihrem Vater?

Die beiden haben seit langem ein schwieriges Verhältnis. Thomas Markle war 2018 nicht zur Hochzeit seiner Tochter in Großbritannien gereist. Stattdessen hatte ihr Schwiegervater, der damalige Thronfolger Charles, Meghan zum Altar geführt.

Der 1944 im US-Bundesstaat Pennsylvania geborene Markle war einst in Hollywood als Lichtgestalter tätig. Aus seiner ersten Ehe mit Roslyn Loveless (1964-1975) stammen die Kinder Samantha und Thomas Jr., aus der zweiten Ehe mit Doria Ragland (1979-1987) stammt Meghan.

Harry und Meghan waren Ende August mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) nach einigen Jahren in den USA nach Großbritannien zurückgekehrt. Britischen Medienberichten zufolge brach Meghan den Kontakt zu ihrem Vater im vergangenen Jahr ab und gab die Missbrauchsvorwürfe dabei als Grund an.