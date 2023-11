Film «Barbenheimer» soll kommen - als Low-Budget-Komödie

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Die Wortschöpfung «Barbenheimer» ist eine Kombination der beiden Kinohits «Barbie» von Greta Gerwig und «Oppenheimer» von Christopher Nolan. Die mit Spannung erwarteten Filme starteten im Juli dieses Jahres am gleichen Tag im Kino - was Internetnutzer unter der Wortschöpfung «Barbenheimer» zu zahlreichen Scherzen über das Duell der beiden so ungleichen Filme verleitete.