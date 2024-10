Finneas zu Schwester Billie Eilish: Habe keine eigenen Fans

«Hit Me Hard And Soft»

Neues Album von Billie Eilish - Spannende Ausreißer-Momente

Drei Jahre nach der letzten Platte ist am Freitag das neue Album von US-Popstar Billie Eilish erschienen. «Hit Me Hard And Soft» vereint sanfte Balladen, basslastigen Pop und geniale Ausreißermomente.