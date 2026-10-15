«Silvester-Schlagerbooom»

Florian Silbereisen moderiert erneut Silvester-Schlagershow

Zum dritten Mal führt Florian Silbereisen im Ersten durch den «Silvester-Schlagerbooom» – wieder live aus München. Welche Stars mit ihm ins neue Jahr feiern werden, ist noch offen.

Zum dritten Mal lädt Silbereisen zu seiner Silvester-Schlagershow. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Zum dritten Mal lädt Silbereisen zu seiner Silvester-Schlagershow. (Archivbild)

München (dpa) - Zum dritten Mal wird Florian Silbereisen zum Jahreswechsel den «Silvester-Schlagerbooom» im Ersten moderieren. Nachdem die Sendung in den vergangenen beiden Jahren jeweils ein großer Erfolg gewesen sei, folge zum Jahresende die zweite Zugabe der Show, teilte die ARD mit. Sie wird am Silvesterabend um 20.15 Uhr live im Ersten, im ORF, im SRF sowie in der ARD Mediathek zu sehen sein.

«Wenn sich die ARD so sehr eine Zugabe wünscht, dann gibt es natürlich noch einmal eine Zugabe», wurde Silbereisen in einer Mitteilung zitiert. Die Show soll demnach erneut live aus München gesendet werden, wo die Basketballarena des FC Bayern München wieder «in ein funkelndes Wunderlichtermeer» verwandelt werden soll. Ins neue Jahr feiern werde Silbereisen zusammen mit vielen Stars - wer darunter sein wird, ging aus den Angaben zunächst nicht hervor.

«Der Jahreswechsel ist einer der wenigen Momente, die Millionen Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gleichzeitig feiern», erklärte ARD-Programmdirektorin Christine Strobl. Silbereisen schaffe dafür einen festlichen Rahmen.

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Publikumsliebling Silbereisen (45) hatte die Sendung am letzten Abend des Jahres 2024 erstmals präsentiert und gleich mit deutlichem Abstand die Einschaltquoten des Silvesterabends beherrscht.

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