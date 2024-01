Frank Zander ist nach OP wieder zu Hause

Berlin (dpa) - Entertainer Frank Zander ist nach Angaben seines Sohnes seit Donnerstag wieder zu Hause. Nach wochenlangen Aufenthalten in Krankenhäusern und einer Operation am Kopf ist der 81-Jährige auf dem Weg der Besserung. «Ich habe ihn heute Morgen abgeholt in der Charité», sagte sein Sohn Marcus Zander am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.