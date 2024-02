Franz Rogowski will nicht mehr tanzen

Hamburg (dpa) - Der durch Filme wie «Victoria» bekannte Schauspieler Franz Rogowski (38) möchte in Zukunft auf Tanzszenen in Filmen verzichten. «Mittlerweile ist eine Tanzszene im Drehbuch für mich ein fast hundertprozentiger Absagegrund. Das ist wirklich das Schlimmste, was mir angeboten wird», sagte er in einem Interview des Magazins «Der Spiegel».