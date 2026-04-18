Französische Schauspielerin Nathalie Baye tot

Paris (dpa) - Die französische Schauspielerin Nathalie Baye ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Das bestätigte ihre Agentin Elisabeth Tanner der Deutschen Presse-Agentur. Französischen Medienberichten zufolge starb die erkrankte Schauspielerin am Freitagabend in Paris. Die Charakterdarstellerin («Eine pornographische Beziehung») ist für die vielfältigen und mitunter gegensätzlichen Rollen berühmt, die sie in ihrer jahrzehntelangen Karriere verkörperte.

In «Die amerikanische Nacht» spielte sie das Scriptgirl Joëlle und wurde damit über Nacht bekannt. In dem Psychodrama «Das grüne Zimmer» schaffte sie 1978, nur knapp fünf Jahre später, den internationalen Durchbruch. Weitere Kassenhits folgten wie «Eine merkwürdige Geschichte», «Der Verrat» und «Schöne Venus». In dem internationalen Kinohit «Catch Me If You Can» spielte sie an der Seite von Leonardo DiCaprio und Tom Hanks.



Die mehrfach mit dem französischen Filmpreis César ausgezeichnete Schauspielerin, die auch immer wieder Theater spielte, war in Frankreich wegen ihrer Bescheidenheit beliebt. So bezeichnet sie sich selbst als «Anti-Star» und eine Person «voller Gegensätze».