Frederick Lau setzt auf veganen Döner

Berlin (dpa) - Schauspieler Frederick Lau (36) will sich in der Gastronomie versuchen. Im September werde er einen veganen Dönerladen in Berlin eröffnen, sagte er der Boulevardzeitung «B.Z.». «Mein Vater war Vegetarier, und somit bin auch ich quasi vegetarisch aufgewachsen.»

«Da habe ich gesagt, wir müssen einen Döner herstellen, der genauso schmeckt wie ein original Berliner Döner, also nicht nach Seitan, sondern wie vom Spieß. Unsere Variante wird aus Erbsenprotein hergestellt.»

Lau ist nicht der erste Prominente, der sich neben seinem eigentlichen Beruf ein Standbein in der Gastronomie aufbauen will. Der frühere Profifußballer Lukas Podolski beispielsweise betreibt bereits mehrere Dönerläden.

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