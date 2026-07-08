Berliner Schauspieler

Frederick Lau setzt auf veganen Döner

Der frühere Profifußballer Lukas Podolski betreibt schon eine ganze Dönerkette. Auch Schauspieler Frederick Lau plant nun in Berlin einen Dönerladen. Allerdings ganz ohne Fleisch.

Stammt selbst aus Berlin: Schauspieler Frederick Lau. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Stammt selbst aus Berlin: Schauspieler Frederick Lau. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Schauspieler Frederick Lau (36) will sich in der Gastronomie versuchen. Im September werde er einen veganen Dönerladen in Berlin eröffnen, sagte er der Boulevardzeitung «B.Z.». «Mein Vater war Vegetarier, und somit bin auch ich quasi vegetarisch aufgewachsen.»

«Da habe ich gesagt, wir müssen einen Döner herstellen, der genauso schmeckt wie ein original Berliner Döner, also nicht nach Seitan, sondern wie vom Spieß. Unsere Variante wird aus Erbsenprotein hergestellt.»

Lau ist nicht der erste Prominente, der sich neben seinem eigentlichen Beruf ein Standbein in der Gastronomie aufbauen will. Der frühere Profifußballer Lukas Podolski beispielsweise betreibt bereits mehrere Dönerläden.

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Lau («Chantal im Märchenland», «Generation Beziehungsunfähig») hat zwei Deutsche Filmpreise gewonnen, für seine Rollen in «Victoria» und «Die Welle». Mit der «B.Z.» sprach er auch über seinen neuen Film - in «23.000 Leben» geht es um die Rettung geflüchteter Menschen im Mittelmeer.

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