«Nein» zum Rechtsruck - Bayreuths neues Gesicht

Bayreuth (dpa) - Einst ging Adolf Hitler dort ein und aus - heute hallt vom Grünen Hügel ein Ruf nach Freiheit und Demokratie: Die Bayreuther Festspiele stellen sich gegen den Rechtsruck in Gesellschaft und Politik.

Es gehe darum, «hier Nein zu sagen» gegen Rassismus, Antisemitismus, Chauvinismus und eine Verharmlosung der Geschichte, sagte Festspiel-Leiterin Katharina Wagner beim Festakt zum 150. Jubiläum. Dies gelte vor allem «wegen der sehr persönlichen Verknüpfung» ihrer Familie mit dem NS-Regime unter Adolf Hitler.

Gegen die «Finsternis der Vergangenheit»

«Die Bayreuther Festspiele waren nie losgelöst von ihrer Zeit», sagte die Urenkelin des Komponisten und Festspiel-Gründers Richard Wagner. Darum sei das Jubiläum «weit mehr als ein Anlass, zu feiern». Ziel müsse es sein, «die Tradition ernst zu nehmen, ohne sie zu verklären» - «damit die Zukunft nicht erneut in der Finsternis der Vergangenheit endet».

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Foto: Daniel Löb/dpa Friedman nannte Wagner nun «Freundin».

Der jüdische Publizist Michel Friedman sieht darin nicht weniger als einen Paradigmenwechsel auf dem Grünen Hügel. Als Festredner bei der Gedenkveranstaltung «Verstummte Stimmen» für verfolgte und ermordete jüdische Musiker sagte er, «dass Katharina Wagner gerade die Erinnerungskultur von Bayreuth verändert» und nannte sie «meine Freundin». «Heute hab ich das Wort und der Antisemit Richard Wagner muss zuhören.»

Die Festspiele haben eine dunkle Geschichte: Der Komponist und Festspiel-Gründer Richard Wagner (1813-1883) verfasste antisemitische Schriften und äußerte sich auch immer wieder klar antisemitisch. Später galten die Festspiele als eng verflochten mit nationalistisch-völkischem Gedankengut und schließlich mit dem Nationalsozialismus. Hitler war immer wieder Gast in Bayreuth. Katharina Wagners Großmutter Winifred Wagner, die die Festspiele damals leitete, galt als glühende Verehrerin.

Politische Debatten im Nachkriegs-Bayreuth unerwünscht

Nach dem Krieg und dem Ende des NS-Regimes ging es aus Sicht Friedmans vor allem darum, das dunkle Kapitel zu schließen und nicht mehr aufzuschlagen. Dazu zitierte er den Wunsch der Brüder Wieland und Wolfgang Wagner, die das Opernspektakel 1951 wiedereröffneten und ihre Gäste ganz explizit baten, «von Gesprächen und Debatten politischer Art freundlich absehen zu wollen».

Die Festspiele hätten jahrelang viel zu wenig für die Aufarbeitung ihrer eigenen Geschichte getan, betonte Friedman und auch Medien und Politik hätten lieber den Musikgenuss zelebriert als sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob auf ihrem Platz womöglich einst Hitler saß. Friedman sagte: «Wie liebevoll vom Grünen Hügel gesprochen wird in der Hoffnung, dass man die braune Erde darunter nicht sieht.»

Vorab-Wirbel um Friedmans Rede

Friedmans Rede war vor allem darum mit Spannung erwartet worden, weil es um die geplante Veranstaltung im Vorfeld einiges an Wirbel gegeben hatte. Friedman selbst machte die Tatsache, dass er dazu ein- und wieder ausgeladen worden war, öffentlich und seinem Ärger darüber Luft.

Es folgte harsche Kritik an den Festspielen, auch aus der Politik - und eine Entschuldigung von Festspiel-Chefin Katharina Wagner, die sie bei der Eröffnung des Jubiläums noch einmal wiederholte. Vor seiner Rede dankte sie ihm für seine Teilnahme an der Veranstaltung, die sich explizit mit dem «Ungeist, der vom Grünen Hügel ausging» befassen sollte. Das sei heute wichtiger denn je.

Foto: Daniel Löb/dpa Gemeinsames Gebet im Festspielpark.

Friedman nahmt die Gelegenheit zum Anlass, zu Engagement für Demokratie und gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft aufgerufen. «Was muss eigentlich noch passieren, dass wir unsere Demokratie persönlich verteidigen», fragte er im Festspielhaus bei einer Gedenkveranstaltung für während des NS-Regimes verfolgte und ermordete jüdische Musiker.

Inzwischen sei klar, «dass wir den Anfängen nicht genug gewehrt haben, sondern mittendrin sind», sagte er auch mit Blick auf Sachsen-Anhalt, wo die AfD rund sechs Wochen vor der Landtagswahl laut Umfragen mit mehr als 40 Prozent deutlich vorn liegt.

Gerade den Menschen, die heute gern nörgelten, müsse man klarmachen: «Sie müssen demokratisch wählen, damit sich morgen noch entspannt nörgeln können.»

Friedman, aus dessen Familie seinen Angaben zufolge 50 Menschen von den Nationalsozialisten ermordet wurden, betonte: Hass auf Juden, Hass auf Muslime, Hass auf Frauen oder Homosexuelle sei vor allem eins: Hass auf Menschen. «Die Diktatur verachtet den Menschen nicht, sie sieht ihn nicht einmal», sagte Friedman. Darum müssten alle überzeugte Demokraten ihre Stimme erheben und Werbung machen für «das bessere Produkt».

Kulturstaatsminister nennt Rede «historisch»

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer nannte Friedmans Rede und die Neuausrichtung der Bayreuther Erinnerungskultur «historisch». «Michel Friedman hat eine große, eine historische Rede gehalten. Er hat den Finger in die Wunde der Erinnerungspolitik gelegt und hat damit eine große Versöhnungsgeste gelebt, die allen Beteiligten guttut. Katharina Wagner hat sich entschieden, die Erinnerungspolitik Bayreuths und der Familie Wagner neu zu definieren», sagte er.

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am Vortag in seinem Grußwort an die dunkle Seite der Festspielgeschichte und auch Wagners selbst erinnert, dessen Antisemitismus immer wieder Anlass zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Komponisten gibt. Er zitierte Thomas Mann und empfahl bei Wagners Musik: «genießen, aber nicht ohne Misstrauen». «Canceln ist jedenfalls auch hier keine Lösung», sagte Merz. Besser sei eine kritische Auseinandersetzung, wie sie bei den Bayreuther Festspielen geschehe: «Spät, aber es ist geschehen.»