Prägende Fernsehpersönlichkeit

Früherer ZDF-Chefredakteur Klaus Bresser gestorben

Vom «heute journal» bis zum «Morgenmagazin»: Wichtige Informationssendungen des ZDF sind mit dem Namen Klaus Bresser verbunden. Der Journalist wurde 90 Jahre alt.

Klaus Bresser prägte das ZDF Foto: picture alliance / dpa
Klaus Bresser prägte das ZDF

Mainz/Berlin (dpa) - Der frühere Chefredakteur des ZDF, Klaus Bresser, ist tot. Er starb bereits am Mittwoch im Alter von 90 Jahren in Berlin, wie das ZDF mitteilte. Bresser war von 1988 bis 2000 Chefredakteur des Senders. «Wir trauern um einen entschiedenen Verfechter des öffentlich-rechtlichen Informationsauftrags», hob Intendant Norbert Himmler hervor. «Klaus Bresser hat das journalistische Profil des ZDF nachhaltig geprägt und stand stets für Unabhängigkeit und fairen Umgang», sagte Himmler.

Bresser hat das «heute journal» mit konzipiert, moderiert und geleitet sowie die Interviewreihe «Was nun, ...?» etabliert, wie der Sender weiter mitteilte. Der gebürtige Berliner moderierte Wahl- und Sondersendungen, in seine Zeit als Chefredakteur fiel auch die Einführung von Sendungen wie «Bonn direkt», «ZDF spezial», «ZDF-Morgenmagazin» sowie «frontal». 

Nachfolgerin: Bresser prägte das Fernsehen

Vor seiner Zeit beim ZDF war Bresser unter anderem Redaktionsleiter des Magazins «Monitor» beim WDR. Volontiert hatte er beim «Kölner Stadt-Anzeiger», dort wurde er auch Chefreporter. 

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Die heutige ZDF-Chefredakteurin, Bettina Schausten, erklärte: «Klaus Bresser steht für präzises journalistisches Handwerk.» Sendungen wie das «heute journal» und «Was nun, ...?» wirkten bis heute nach. «Damit hat er das Fernsehen geprägt und eine Generation von Journalistinnen und Journalisten, die ihm nachfolgten», betonte Schausten.

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