Fünf Geheimnisse rund um die ESC-Hoffnung Abor & Tynna

Köln (dpa) - Er sitzt am Cello, sie singt «Ich ballalalalalalaler Löcher in die Nacht»: Das Duo Abor & Tynna soll für Deutschland um den Sieg beim Eurovision Song Contest (ESC) singen. Am 17. Mai wird es für die beiden ernst. Stefan Raab, in dessen Show «Chefsache ESC 2025» sie ausgewählt wurden, hat nicht weniger als den ersten Platz als Ziel ausgegeben. Macht sie das nervös? Was denken sie über Raab? Und ist es überhaupt ein Vorteil, dass sie als Geschwister antreten? Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur geben sie Einblicke - und verraten fünf Geheimnisse.