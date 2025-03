Für immer Carrie: Sarah Jessica Parker wird 60

New York (dpa) - Einmal Carrie, immer Carrie: Auch rund 20 Jahre nach dem Ende der Erfolgsserie «Sex and the City» strömen immer noch Fans zum Serien-Haus von Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker im New Yorker West Village - so viele, dass die Besitzerin sich gerade gezwungen sah, ihren Treppenaufgang mit einem Tor vor foto-wütigen Fans zu schützen.