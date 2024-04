Fürst Albert II. und Familie in Hamburg eingetroffen

Hamburg (dpa) - Fürst Albert II. von Monaco und seine Familie sind am Donnerstag in Hamburg eingetroffen. Sie wurden am Mittag vom Hamburger Flughafen zum Hotel «Vier Jahreszeiten» an der Alster gefahren, wo sie einigen Schaulustigen Autogramme gaben. Anlass des Kurzbesuchs an der Elbe ist die Eröffnung des Monaco-Abschnitts im Miniatur Wunderland - einer riesigen Modelleisenbahnanlage.