Musik

«Fußballmänner»: Ikkimel mischt ZDF-MoMa auf

«Hurz 3.0» am Morgen: Die Rapperin Ikkimel überrumpelt im ZDF-Morgenmagazin mit einer provokanten Hymne auf «Fußballmänner» Teile des Publikums. «Bierbauch, Bratwurst, leckerschmecker.»

Sängerin Ikkimel ist bekannt für ihre provokanten Texte - nun war sie im «Morgenmagazin» zu erleben. (Archivfoto) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Sängerin Ikkimel ist bekannt für ihre provokanten Texte - nun war sie im «Morgenmagazin» zu erleben. (Archivfoto)

Berlin (dpa) - Zwischen Nachrichten, Wetter und Politik wurde es plötzlich provokant: Rapperin Ikkimel hat im ZDF-«Morgenmagazin» einen Song über Fußball und Männer gesungen – und damit sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Im Fernsehstudio blieben viele Zuschauer angesichts der Performance auffällig regungslos, fast paralysiert. In den sozialen Medien wurde der Auftritt zum Teil kritisiert, andere fanden ihn äußerst lustig. 

 

«Das ist von solch grotesker Komik!», schrieb etwa Moderator Micky Beisenherz bei Instagram unter den entsprechenden Clip. Er nannte den Auftritt «Hurz 3.0.». Mit dem Fernsehstreich «Hurz» hatte Komiker Hape Kerkeling einst Unterhaltungsgeschichte geschrieben.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Das ist Provokation und Kunst»

Was war passiert? Die Berliner Rapperin Ikkimel hatte - früh am Morgen gegen 8.30 Uhr - in der sogenannten WM-Arena des «Morgenmagazins» ihr Lied «Fußballmänner» vorgestellt. Darin rappt die Musikerin Zeilen wie «Fußballmänner, alles Penner. Bierbauch, Bratwurst, leckerschmecker» und «Lattenkracher, Mertesacker, Tiki-Taka in 'nem Tanga». Am Ende rief die Musikerin «Guten Morgen Moma!» und kicherte.

Ikkimel, die bürgerlich Melina Gaby Strauss heißt, wurde bekannt durch provokante Texte über Partys, Drogen und Sex, die sie mit schnellen Technobeats kombiniert. Überraschend war es daher nicht, was sie im «Morgenmagazin» vortrug. Die beiden Moderatoren Andreas Wunn und Philip Wortmann hatten sie dennoch mit einer gewissen Einordnung anmoderiert. Die einen würden Ikkimel als Feministin feiern, erklärte Wortmann. Andere würden ihr aber auch «teilweise vulgären Männerhass» unterstellen. 

Nach der Performance wandte sich sein Kollege Wunn zudem direkt an die männliche Zuschauerschaft: «Liebe Fußballmänner, nicht beleidigt sein. Das ist Provokation und Kunst und trifft gerade so richtig einen Nerv bei der Gen-Z.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wie Ikkimel Rap und Rollenbilder aufmischt
Musik

Wie Ikkimel Rap und Rollenbilder aufmischt

Was passiert, wenn eine Rapperin Männer in Käfige steckt und Hasskommentare öffentlich macht? Ikkimel bricht mit Tabus – und trifft einen Nerv.

15.05.2026

ZDF: Kaulitz-Brüder moderieren nächstes «Wetten, dass..?»

21.01.2026

Jubeln im Akkord: Zwei 1Live-Kronen für Zartmann und Ikkimel
Musikpreis

Jubeln im Akkord: Zwei 1Live-Kronen für Zartmann und Ikkimel

Für ihre Fans sind Zartmann und Nina Chuba die diesjährigen Majestäten der deutschen Musikwelt. Bei der 1Live-Krone-Verleihung 2025 gab es noch mehr strahlende Gewinner - und Raum für ernste Töne.

05.12.2025

Frauen im Rap: Zu viel, zu laut, zu sexy, zu soft?
Festivalsaison

Frauen im Rap: Zu viel, zu laut, zu sexy, zu soft?

In der Rapszene gelten für Frauen oft andere Regeln als für Männer. Entsprechend wirkte die Hip-Hop-Kultur viele Jahre sehr männlich dominiert. Dabei wurde sie früh von Frauen mitgeprägt.

01.07.2025

3:3 nach 3:0 - DFB-Team übersteht denkwürdigen Fußball-Abend
Fußball-Nationalmannschaft

3:3 nach 3:0 - DFB-Team übersteht denkwürdigen Fußball-Abend

Eine Halbzeit dominiert die Nationalmannschaft Italien und weckt größte Titelhoffnungen. Dann wird doch noch gezittert. Im Juni soll der erste Pokal unter Nagelsmann her - es wartet Ronaldo.

23.03.2025