«Geborener Schauspieler» - Hollywood würdigt Robert Duvall

Berlin (dpa) - Nach dem Tod von Hollywood-Star Robert Duvall haben ehemalige Kollegen den Schauspieler gewürdigt. «Was für ein Schlag, vom Verlust Robert Duvalls zu erfahren. So ein großartiger Schauspieler», schrieb Regisseur Francis Ford Coppola (86) auf Instagram. Duvall spielte in Coppolas Mafia-Epos «Der Pate». Auch seine Rolle in Coppolas «Apocalypse Now» zum Vietnam-Krieg haben viele gleich vor sich, wenn man an Duvall denkt.

Schauspieler Al Pacino (85), der ebenfalls in «Der Pate» mitspielte, teilte dem Branchenblatt «The Hollywood Reporter» mit: «Es war eine Ehre, mit Robert Duvall gearbeitet zu haben. Er war, wie man so sagt, ein geborener Schauspieler». Robert De Niro (82), mit dem Duvall in «Der Pate – Teil II» vor der Kamera stand, erklärte dem Blatt: «Gott segne Bobby. Ich hoffe, ich werde auch 95. Möge er in Frieden ruhen.»

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa Al Pacino: «Es war eine Ehre, mit Robert Duvall gearbeitet zu haben.» (Archivbild)

«Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen»

Michael Keaton (74), der mit Duvall in der Komödie «Schlagzeilen» (1994) spielte, beklagte auf Instagram den Verlust eines Freundes: «Wir verbrachten einen wunderbaren Nachmittag gemeinsam auf meiner Veranda und sprachen über Pferde», schrieb er. Regisseur Scott Cooper (55), der bei Duvalls letzter Filmrolle in «Der denkwürdige Fall des Mr Poe» (2022) Regie führte, teilte «The Hollywood Reporter» mit: «Ich wäre ohne ihn nicht der Filmemacher – oder der Mann –, der ich heute bin.»

Foto: Joel C Ryan/Invision/dpa Robert De Niro: «Gott segne Bobby.» (Archivbild)

Aber auch viele andere erinnerten an den Oscar-Preisträger, unter ihnen die Schauspielerinnen Jamie Lee Curtis (67) und Viola Davis (60), Schauspieler Adam Sandler (59) und Schriftsteller Stephen King (78). King teilte Duvalls berühmten Satz aus «Apocalypse Now»: «Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen.»

Duvall spielte in über 130 Filmen und Serien mit

Zuvor hatten US-Medien über den Tod des Schauspielers berichtet. Der 95-Jährige starb am Sonntag, wie unter anderem «New York Times» und CNN unter Berufung auf ein Statement seiner Frau berichteten. Laut den Berichten starb der 95-Jährige «friedlich» in seinem Haus im US-Bundesstaat Virginia im Osten der USA.

Seit den 1960er Jahren hatte er über 130 Film- und Fernsehauftritte und stand noch in hohem Alter vor der Kamera. 1984 gewann Duvall einen Oscar für seine Rolle des alkoholsüchtigen Country-Sängers Mac Sledge in «Das Comeback der Liebe» («Tender Mercies»).

Foto: Lennox Mclendon/AP/dpa Robert Duvall hat viele wichtige Preise erhalten, darunter 1984 den Golden Globe für seine Rolle in «Tender Mercies». (Archivbild)