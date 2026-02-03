Gil Ofarim entschuldigt sich bei den Bürgern von Leipzig

Murwillumbah (dpa) - In der zwölften Folge des Dschungelcamps hat sich Sänger Gil Ofarim (43) völlig überraschend zum Davidstern-Skandal geäußert und sich unter anderem bei den Bürgern der Stadt Leipzig entschuldigt. «Der Vorfall ereignete sich in Leipzig, aber der Vorfall und alles, was ich dazu sagen darf, hatte nie etwas mit der Stadt Leipzig zu tun», sagte Ofarim in der RTL-Show.

«Das hatte nie etwas mit dem Bundesland Sachsen zu tun und es sollte nie so rüberkommen. Wenn dem so ist, dann möchte ich mich entschuldigen bei den Bürgern von Leipzig.»