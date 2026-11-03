Schlagerstar

Glücksgefühle-Festival: Helene Fischer kommt 2027

Überraschung beim Glücksgefühle-Festival: 2027 soll Schlagerstar Helene Fischer als Top-Act an den Hockenheimring kommen. Zudem wurden weitere Superstars angekündigt.

Glücksgefühle-Festival: Auftritt von Helene Fischer 2027 (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Glücksgefühle-Festival: Auftritt von Helene Fischer 2027 (Archivbild)

Hockenheim (dpa) - Schlagerstar Helene Fischer kommt im nächsten Jahr zum Glücksgefühle-Festival auf den Hockenheimring nach Baden-Württemberg. Neben der 42-Jährigen werden unter anderem auch US-Popstar Jason Derulo und die britische Sängerin Rita Ora auftreten, wie aus dem Line-Up auf der Webseite des Festivals hervorgeht. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Das Festival wird von Ex-Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski und Musikmanager Markus Krampe organisiert. Im kommenden Jahr findet es vom 2. bis zum 5. September statt. Der Vorverkauf läuft bereits.

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