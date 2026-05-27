GNTM-Sieger vor Finale verraten? So reagiert der Sender

München (dpa) - Haben vorab zugestellte Modemagazine einen Tag vor dem Finale die Gewinner der diesjährigen Staffel von «Germany's Next Topmodel» verraten? Nach Medienberichten über das Cover der deutschen Ausgabe der Zeitschrift «Harper's Bazaar», auf dem die beiden Sieger für Abonnenten schon zu sehen gewesen sein sollen, sagte ProSieben-Sprecher: «Es gibt viele Strategien von ProSieben und seinen Partnern, um um das Finale Spekulationen anzuheizen. Das ist eine davon.»

Zuschauer sollten sich «überraschen» lassen, was am Donnerstag im Finale passiere, sagte der ProSieben-Sprecher auf Nachfrage weiter. Eine Sprecherin von Burda Media, Herausgeber von «Harper's Bazaar», wollte sich auf Anfrage zunächst nicht zu den Berichten äußern. Unklar blieb damit, ob, und wenn ja, wie viele Ausgaben des Magazins schon am Mittwoch zugestellt wurden.

Ebenso unklar blieb, ob auf dem Cover tatsächlich versehentlich die beiden Sieger zu sehen waren - oder ob es sich, wie von ProSieben behauptet, um eine Marketing-Strategie handelte.

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Spoiler-Alarm: Wer sich den Sieg gesichert haben könnte

Drei Männer und drei Frauen haben den Einzug in die letzte Sendung der diesjährigen Staffel geschafft. Sie alle hatten zuvor an einem Shooting für «Harper's Bazaar» teilgenommen, das in der vergangenen Woche im Fernsehen ausgestrahlt worden war. Dabei entstanden auch die Bilder, die letztlich auf dem Zeitschriftencover landen sollten - was als Teil des Gewinns gilt.

Wie ProSieben am Mittwoch mitteilte, erhalten die beiden Gewinner je auch ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Zum aktuellen Zeitschriften-Vorfall äußerte sich der Sender in dieser Mitteilung nicht.

Den Medienberichten zufolge mit Bezugnahme auf das Cover sollen sich Aurélie und Ibo den Sieg gesichert haben. Für die Fernsehzuschauer entscheidet sich bei der Ausstrahlung am Donnerstagabend, welche beiden Models die 21. Staffel der Castingshow gewinnen. Nachdem Klum (52) jahrelang nur weibliche Nachwuchsmodels gesucht hat, sind inzwischen auch männliche Kandidaten dabei.

Finale erstmals nicht in Deutschland

Das Finale der Model-Show fand dieses Jahr erstmals nicht in Deutschland, sondern in Los Angeles statt und war bereits im Februar aufgezeichnet worden. Ein «Finale mit echtem Hollywood-Glamour» kündigte der Sender Anfang des Jahres an. Los Angeles ist die Wahlheimat von Moderatorin Klum, die dort mit ihren vier Kindern und ihrem Mann, dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz, lebt.