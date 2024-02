Graphic Novel für Preis der Leipziger Buchmesse nominiert

Leipzig (dpa) - Für den Preis der Leipziger Buchmesse ist in diesem Jahr in der Belletristik-Sparte erstmalig eine Graphic Novel nominiert worden. «Genossin Kuckuck» von Anke Feuchtenberger sei eine fantastische Reise in den deutschen Osten, teilte die Jury zur Bekanntgabe der Nominierungen mit. Zudem wurden Wolf Haas mit «Eigentum», Inga Machel mit «Auf den Gleisen», Barbi Markovic mit «Minihorror» und Dana Vowinckel mit «Gewässer im Ziplock» für den Belletristik-Preis nominiert.