Grimme-Preisverleihung - mit neuem Institutschef Wenzel

Marl (dpa) - Im Marler Stadttheater hat am Abend die Verleihung der begehrten Grimme-Preise für besonders gelungene Fernsehsendungen begonnen. Zur Gala kam auch der neue Interimschef des Grimme-Instituts, Peter Wenzel, dessen Ernennung erst am Vortag bekannt gegeben worden war. Die ausscheidende Vorgängerin Frauke Gerlach nahm nach zehn Jahren an der Spitze des Instituts aus Gesundheitsgründen nicht teil. Wenzel ist Sozialdezernent im nahe gelegenen Datteln und übernimmt das Amt kommissarisch und ehrenamtlich.

Das Grimme-Institut feiert in diesem Jahr das 60-jährige Jubiläum des Preises und steckt dabei in erheblichen Finanzschwierigkeiten. Ein sechsstelliges Finanzloch für das laufende Jahr konnte nur mit Gehaltsverzicht der Mitarbeiter geschlossen werden. Der zweite große Wettbewerb des Hauses, der Grimme Online Award für Qualitäts-Produktionen im Internet, droht wegen Geldmangels in diesem Jahr auszufallen. Rein haushalterisch sei der Online Award in diesem Jahr aktuell nicht möglich, sagte der Grimme-Übergangschef Wenzel der dpa. Er werde aber trotzdem nach neuen Möglichkeiten und Chancen suchen.