«Großartige Ehefrau»: Prinz William schwärmt von Kate

London (dpa) - Der britische Thronfolger Prinz William hat in einem Radio-Interview in liebevoller Weise von seiner Ehefrau Kate geschwärmt. «Sie ist eine großartige Mutter, eine großartige Ehefrau», sagte der 43-Jährige in einer Frühstückssendung des britischen Senders «Heart Radio».

«Unsere Familie könnte ohne sie buchstäblich nicht zurechtkommen», schwärmte William. Das Thronfolgerpaar gab sich im April 2011 in der Westminster Abbey das Ja-Wort und feierte damit erst kürzlich den 15. Hochzeitstag.

William: Kate kam «ganz begeistert» von Italien-Reise zurück

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In der Sendung sprach der Thronfolger auch über Kates erste offizielle Auslandsreise seit ihrer Krebserkrankung. Die 44-Jährige war zuletzt in die italienische Provinz Reggio Emilia gereist. Im Fokus stand dabei das Thema frühkindliche Entwicklung - eine Herzensangelegenheit der Prinzessin.

Kate sei «ganz begeistert» zurückgekehrt, erzählt William. Er sei «wirklich froh, dass alles so gut gelaufen ist», sagte er, und «sehr, sehr stolz» auf seine Ehefrau. «Sie war unglaublich.»

Dennoch werde sich die Prinzessin nur langsam an offizielle Auslandsreisen herantasten, da diese sehr anstrengend seien, sagte William. Deshalb müsse man darauf achten, «dass es ihr gut geht und sie sich ausruhen kann».

Foto: Martin Meissner/AP/dpa Kate und William heirateten im Jahr 2011. (Archivbild)

Kate hat sich einer Chemotherapie unterzogen, nachdem sie Anfang 2024 eine Krebsdiagnose erhalten hatte. Anfang des vergangenen Jahres teilte sie mit, inzwischen in Remission zu sein.