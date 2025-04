Gute Melodien und Geschäfte: Björn Ulvaeus von Abba ist 80

Stockholm (dpa) - «Mamma Mia», «Waterloo», «Dancing Queen» - all diese Abba-Hits gäbe es ohne ihn nicht. Björn Ulvaeus – in den Musikvideos der schwedischen Popgruppe leicht zu erkennen als der strahlende Mann mit dem schulterlangen Haar und der Gitarre – ist aber mehr als nur das eine «B» in Abba. Ulvaeus, der heute 80 Jahre alt wird, ist auch ein erfolgreicher Unternehmer und engagiert sich für die Rechte von Musikern.