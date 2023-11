Haakon und Mette-Marit besuchen Deutschland

Gedenken an den 9. November in Berlin

Diesmal wird Haakon auch das Steckenpferd seiner Gattin bedienen: Im Literaturhaus München wird er am Dienstag bei einem literarischen Gespräch mit der Autorin Maja Lunde und dem Schriftsteller Dag Olav Hessen dabei sein. Mette-Marit wird erst in Berlin zu ihm stoßen. In der Bundeshauptstadt werden sie am Donnerstag das Mauermuseum und eine Gedenkfeier zum 9. November besuchen, dem Tag des Mauerfalls im Jahr 1989. Danach geht es zum Abschluss der Reise zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Schloss Bellevue und zu Bundeskanzler Olaf Scholz ins Kanzleramt.