Hans Sigl sucht direkten Publikumskontakt

München (dpa) - Schauspieler Hans Sigl (54) sucht nach Abschluss der Dreharbeiten zur 17. Staffel der ZDF-Serie «Der Bergdoktor» den direkten Kontakt zum Publikum - und zwar bei einer Adventslesereise. Es sei ein großer Unterschied, direkt vor Zuschauern zu stehen oder vor der Fernsehkamera, sagte er der Deutschen Presse-Agentur kurz vor dem geplanten Start der Tour am Dienstag (5. Dezember) in Fürth.

Während der «Bergdoktor»-Dreharbeiten sei er ja immer vor Ort am Wilden Kaiser, und nun freue er sich auf die Tour: «Das ist schön, vor allem bringt es mich durch ganz Deutschland - Fürth, Chemnitz, Neusäß, Hannover, Hamburg und dann München.» Am 22. Dezember gibt es zudem ein großes Weihnachtssingen in der Münchner Olympiahalle.