Internationales Filmfestival

Hauptpreis des Karlsbader Filmfestivals geht nach Myanmar

Hollywood-Stars und ein preisgekröntes Drama aus Südostasien: Was das Karlsbader Filmfestival so besonders macht - und warum viele Besucher die ungezwungene Atmosphäre lieben.

Die französische Schauspielerin Juliette Binoche erhielt einen Kristallglobus für ihr Lebenswerk. Foto: Šulová Kateøina/CTK/dpa
Die französische Schauspielerin Juliette Binoche erhielt einen Kristallglobus für ihr Lebenswerk.

Karlsbad (dpa) - Der Hauptpreis des 60. Internationalen Filmfestivals von Karlsbad geht in diesem Jahr an ein Drama aus dem südostasiatischen Krisenland Myanmar. Das Werk des Regisseurs Aung Phyoe mit dem übersetzten Titel «Obstpflücken» erhielt bei der Abschlussgala den Kristallglobus für den besten Wettbewerbsbeitrag. Der Film handelt von der Freundschaft zwischen zwei jungen Frauen, die sich als Näherinnen in einer Textilfabrik kennenlernen und besondere Gefühle füreinander entwickeln. 

Der Hauptpreis ist mit 25.000 US-Dollar (umgerechnet knapp 22.000 Euro) dotiert. Das Filmfestival im tschechischen Karlsbad (Karlovy Vary) gehört zu den bedeutendsten in Mittel- und Osteuropa. Der Preis für die beste Schauspielerin ging an die schweizerisch-tschechische Schauspielerin Anna Schinz für ihre Rolle in der Weltpremiere «A Happy Family». Als bester Schauspieler wurde Ghassan Saad geehrt. 

Kristallglobus für Juliette Binoche

Zahlreiche Stars und Prominente zeigten sich auf dem roten Teppich in dem westböhmischen Kurort. Die französische Schauspielerin Juliette Binoche nahm einen Kristallglobus für außerordentliche Verdienste um das Weltkino entgegen. Die 62-Jährige wurde unter anderem mit der Milan-Kundera-Verfilmung «Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins» von 1988 bekannt. Bereits zu Beginn der Filmschau hatte Hollywood-Star Dustin Hoffman ebenfalls einen Kristallglobus für sein Lebenswerk erhalten. Der 88-Jährige stellte in Karlsbad persönlich sein Debüt «Die Reifeprüfung» von 1967 vor.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Besucher lieben lockere Atmosphäre

Die 1946 gegründete Filmschau, die anfangs im Wechsel mit ihrem Moskauer Pendant stattfand, ist eine der ältesten der Welt. Das Festival lockt jeden Sommer Zehntausende Besucher aus dem In- und Ausland nach Karlsbad, das rund 100 Kilometer östlich von Bayreuth und 70 Kilometer südlich von Chemnitz liegt.

Das Karlsbader Filmfestival ist bekannt für seine lockere Atmosphäre, dank der man den Stars manchmal ganz nah kommen kann. Während die Prominenten in Luxushotels verweilen, übernachten viele junge Besucher in einer großen Zeltstadt. In diesem Jahr wurden nach Angaben der Veranstalter mehr als 132.500 Eintrittskarten für 472 Vorführungen verkauft.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Park Chan-wook leitet Jury beim Cannes-Filmfestival
Film

Park Chan-wook leitet Jury beim Cannes-Filmfestival

Der Regisseur Park Chan-wook entscheidet mit der Jury, wer in diesem Jahr die Goldene Palme beim Filmfestival in Cannes gewinnt. Erstmals hat ein Südkoreaner diese Rolle inne.

26.02.2026

Almodóvar erhält Ehrenpreis des San-Sebastián-Filmfestivals
Starregisseur

Almodóvar erhält Ehrenpreis des San-Sebastián-Filmfestivals

Es ist schon 35 Jahre her, dass Pedro Almodóvar mit seinem Film «Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs» weltweit den Durchbruch schaffte. Seitdem sammelt der Spanier unermüdlich Auszeichnungen.

14.08.2024

Auszeichnung

Filmfestival Karlsbad beginnt mit Preis für Viggo Mortensen

Für eine Woche verwandelt sich der tschechische Kurort Karlsbad (Karlovy Vary) in eine Hochburg für Film- und Partyfreunde. Auf dem Programm stehen mehr als 130 Spiel- und Dokumentarfilme.

28.06.2024

Film

Filmfestival Max Ophüls Preis startet

Einmal im Jahr dreht sich in Saarbrücken alles um den jungen deutschsprachigen Film: Das Festival Max Ophüls Preis startet ab der kommenden Woche.

19.01.2024

Schweiz

Iranischer Film gewinnt beim Filmfestival Locarno

Deutsche Filme und von deutschen Produzenten mitfinanzierte internationale Produktionen haben beim 76. Internationalen Filmfestival Locarno mehrere der wichtigen Jury-Preise gewonnen.

12.08.2023